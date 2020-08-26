Одного из четверых грабителей, которые отняли шесть лет назад у жителя Колпино 180 тысяч, нашли в Москве

Сотрудники петербургского уголовного розыска приехали в столицу, чтобы взять подозреваемого в грабеже, совершенном почти шесть лет назад.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 26 августа, ограбление произошло в декабре 2014 года у парадной дома 4 по улице Красных партизан. Четверо напали 31-летнего местного жителя, избили, забрали сумку, в которой были 180 тысяч и ключи от автомашины. Пострадавший с травмами головы попал в больницу.



«24 августа около 22:30 в Москве у дома 51 по Краснодонской улице в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции Петербурга по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1994 года рождения, неработающий, проживающий в столице», — сообщает главк.

