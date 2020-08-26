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26.08.2020 10:58
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Одного из четверых грабителей, которые отняли шесть лет назад у жителя Колпино 180 тысяч, нашли в Москве

Сотрудники петербургского уголовного розыска приехали в столицу, чтобы взять подозреваемого в грабеже, совершенном почти шесть лет назад.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 26 августа, ограбление произошло в декабре 2014 года у парадной дома 4 по улице Красных партизан. Четверо напали 31-летнего местного жителя, избили, забрали сумку, в которой были 180 тысяч и ключи от автомашины. Пострадавший с травмами головы попал в больницу.

«24 августа около 22:30 в Москве у дома 51 по Краснодонской улице в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции Петербурга по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1994 года рождения, неработающий, проживающий в столице», — сообщает главк.

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

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Комментарии (3)

2 ударная
Целых 6 лет работали и зарплату своевременно получали...
SoloWand
Как это ни странно, грабителя, который отнял у меня 5 лет пенсионных выплат, тоже можно найти в Москве
_Igor_
"Четверо напали 31-летнего местного жителя...".
"... в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий...".
Когда кончится это позорище?
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