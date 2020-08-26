На западе Москвы горит жилой дом. Сообщается о взрыве
Кирпичный многоэтажный дом горит в Москве утром 26 августа. Пожару предшествовал взрыв.
Огонь занял несколько этажей жилого дома на улице Кубинка на западе Москвы. Как сообщают СМИ, сначала прогремел взрыв, затем появилось открытое пламя. О пострадавших пока не сообщается, по предварительным данным, рвануло на втором этаже, после чего пламя перекинулось выше.
Причиной могла стать утечка газа. Как пишет телеграм-канал Baza, пострадала минимум одна женщина, которая спасалась прыжком из окна.