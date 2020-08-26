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26.08.2020 10:21
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На западе Москвы горит жилой дом. Сообщается о взрыве

Кирпичный многоэтажный дом горит в Москве утром 26 августа. Пожару предшествовал взрыв.

Огонь занял несколько этажей жилого дома на улице Кубинка на западе Москвы. Как сообщают СМИ, сначала прогремел взрыв, затем появилось открытое пламя. О пострадавших пока не сообщается, по предварительным данным, рвануло на втором этаже, после чего пламя перекинулось выше.

Причиной могла стать утечка газа. Как пишет телеграм-канал Baza, пострадала минимум одна женщина, которая спасалась прыжком из окна.

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