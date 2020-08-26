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26.08.2020 00:28
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Президент «Барселоны» уходит ради Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу принял решение подать в отставку. Об этом сообщает TyC Sports. Указано, что такое решение он принял после срочного совещания совета директоров клуба.

По данным ВВС, Бартомеу ранее пообещал уйти в отставку в обмен на то, что Лионель Месси останется в «Барселоне».

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси решил покинуть команду после неудачного сезона. Как сообщили сразу несколько изданий в Испании и Аргентине, 33-летний форвард отправил в каталонский клуб факс с просьбой расторгнуть контракт.

По данным Marca, в контракте Месси есть пункт, который позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Месси предупредил, что не намерен участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус.

Как сообщило издание Deportes Cuatro, Месси принял это решение после разговора с новым главным тренером «Барселоны» - Роналдом Куманом. Куман якобы заявил Месси, что у того больше не будет привилегий и ему придется больше работать на команду.

Леонель Месси провел всю свою взрослую карьеру в «Барселоне». Начиная с 2003 года он сыграл за каталонскую команду 485 матчей, в которых забил 444 мяча. Десятикратный чемпион Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19). Четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15).

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