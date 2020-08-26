Президент «Барселоны» уходит ради Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу принял решение подать в отставку. Об этом сообщает TyC Sports. Указано, что такое решение он принял после срочного совещания совета директоров клуба.

По данным ВВС, Бартомеу ранее пообещал уйти в отставку в обмен на то, что Лионель Месси останется в «Барселоне».

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси решил покинуть команду после неудачного сезона. Как сообщили сразу несколько изданий в Испании и Аргентине, 33-летний форвард отправил в каталонский клуб факс с просьбой расторгнуть контракт.