Месси решил уйти из «Барселоны» после жесткого разговора с новым главным тренером. Лучшего футболиста мира ждут в Милане

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси решил покинуть команду после неудачного сезона. Как сообщили сразу несколько изданий в Испании и Аргентине, 33-летний форвард отправил в каталонский клуб факс с просьбой расторгнуть контракт.

По данным Marca, в контракте Месси есть пункт, который позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Месси предупредил, что не намерен участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус.

Как сообщило издание Deportes Cuatro, Месси принял это решение после разговора с новым главным тренером «Барселоны» - Роналдом Куманом.