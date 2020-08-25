Месси решил уйти из «Барселоны» после жесткого разговора с новым главным тренером. Лучшего футболиста мира ждут в Милане
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси решил покинуть команду после неудачного сезона. Как сообщили сразу несколько изданий в Испании и Аргентине, 33-летний форвард отправил в каталонский клуб факс с просьбой расторгнуть контракт.
По данным Marca, в контракте Месси есть пункт, который позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Месси предупредил, что не намерен участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус.
Как сообщило издание Deportes Cuatro, Месси принял это решение после разговора с новым главным тренером «Барселоны» - Роналдом Куманом.
Куман якобы заявил Месси, что у того больше не будет привилегий и ему придется больше работать на команду.
Сразу несколько бывших и действующий игроков «Барселоны», кажется, уже попрощались в социальных сетях с аргентинцем. В частности, бывший капитан каталонцев Карлес Пуйоль написал в твиттере: «Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг».
В комментариях к этому сообщению действующий форвард «Барселоны» Луис Суарес разместил эмодзи с аплодисментами.
Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo.— Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020
Леонель Месси провел всю свою взрослую карьеру в «Барселоне». Начиная с 2003 года он сыграл за каталонскую команду 485 матчей, в которых забил 444 мяча. Десятикратный чемпион Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19). Четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15).
По данным французского издания L'Equipe, Месси - самый высокооплачиваемый футболист в мире. Он получает 86,9 миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов каталонцы завершили выступление в четвертьфинале, разгромно проиграв будущим чемпионам - мюнхенской «Баварии» - со счетом 2:8.
Ожидается, что Месси перейдет в итальянский «Интер».