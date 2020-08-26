Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла в Невском районе Петербурга в ночь на 26 августа. Водитель подбившего их автомобиля решил не дожидаться встречи с полицией.

Последствия аварии на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы отметили, что на месте три кареты скорой помощи, а в покорёженном автомобиле как будто были дети.