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26.08.2020 00:53
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На Большевиков «Хонда» смяла «Ладу» и отправила в больницу четверых. Водитель сбежал

Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла в Невском районе Петербурга в ночь на 26 августа. Водитель подбившего их автомобиля решил не дожидаться встречи с полицией.

Последствия аварии на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы отметили, что на месте три кареты скорой помощи, а в покорёженном автомобиле как будто были дети.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В отделе пропаганду УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что несовершеннолетних в салоне не было. По предварительной информации, за час до полуночи на перекрёстке столкнулись «Лада Гранта» и «Хонда Пилот». Водитель кроссовера на месте ДТП решил не задерживать, в «Ладе» медицинская помощь потребовалась четверым.

Травмы средней степени тяжести получили водитель и трое его пассажиров. «Мужчины, все совершеннолетние», - заверили в УГИБДД.

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