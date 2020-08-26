На Большевиков «Хонда» смяла «Ладу» и отправила в больницу четверых. Водитель сбежал
Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла в Невском районе Петербурга в ночь на 26 августа. Водитель подбившего их автомобиля решил не дожидаться встречи с полицией.
Последствия аварии на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы отметили, что на месте три кареты скорой помощи, а в покорёженном автомобиле как будто были дети.
В отделе пропаганду УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что несовершеннолетних в салоне не было. По предварительной информации, за час до полуночи на перекрёстке столкнулись «Лада Гранта» и «Хонда Пилот». Водитель кроссовера на месте ДТП решил не задерживать, в «Ладе» медицинская помощь потребовалась четверым.
Травмы средней степени тяжести получили водитель и трое его пассажиров. «Мужчины, все совершеннолетние», - заверили в УГИБДД.