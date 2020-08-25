Бизнес защитят от фальшивых трудовых комиссий

Так называемым комиссиям по трудовым спорам (КТС) запретят рассматривать споры о взыскании заработной платы. Эти меры позволят предупредить мошенничество в отношении добросовестных работодателей. С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты РФ.
Действующий Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность рассмотрения индивидуального спора сотрудника с работодателем специальными комиссиями. Они создаются непосредственно на предприятии из представителей руководства и трудового коллектива. Решение КТС, именуемое удостоверением, удостоверяется ее печатью, признается исполнительным документом и основанием для принудительного взыскания задолженности или иных сумм.
Такая процедура призвана упростить и ускорить урегулирование спора как для работника, так и нанимателя. В частности, для взыскания начисленной, но фактически не выплаченной заработной платы сотруднику не нужно обращаться в суд, а работодателю — возмещать судебные расходы. Однако на практике законный механизм стал использоваться для мошенничества — судебные приставы в общем порядке не могут проверить легитимность создания КТС, соблюдение процедуры и законность принятия решения. Само удостоверение изготавливается на обычной бумаге и не имеет действенных способов защиты от подделки. Кроме того, зафиксированы многочисленные факты использования формально законно созданных КТС с целью обналичивания денежных средств, легализации преступных доходов и иных противоправных деяний. «В данном случае в результате сговора должника и взыскателя изготавливается легитимный исполнительный документ, который предъявляется для принудительного исполнения», — отмечают в трудовом ведомстве.
Для предупреждения таких нарушений Минтруда предлагает ограничить компетенцию КТС и исключить рассмотрение ими споров, связанных с невыплатой заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений. Соответствующие иски работники должны будут направлять в суд. «Это не повлечет серьезных изменений в работе судов, тем более что и сейчас многие обращаются в суд, минуя комиссию по трудовым спорам. Предлагаемые изменения не приведут и к повышению нагрузки на работников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), не повлекут необходимости увеличения их штатной численности, а также выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета», — отмечается в пояснительной записке.
Напомним, что в Санкт-Петербурге зафиксированы десятки случаев мошенничества с удостоверениями КТС. Например, еще в 2015 году 5 млн рублей аферисты попытались похитить у ООО «Равиоли». В том же году приставы списали крупную сумму со счета ООО «Амат» — якобы в счет погашения задолженности перед начальником отдела сбыта и менеджером региональных продаж, которых в компании никогда не было. По версии правоохранительных органов, мошенникам помогал «крот» среди судебных приставов. После этого инцидента взысканием на основании удостоверений комиссий по трудовым спорам стало заниматься специальное подразделение Управления ФССП (по исполнению особых исполнительных производств).
По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, за первое полугодие судебными приставами возбуждено 652 исполнительных производств на основании удостоверений КТС на общую сумму 683,5 млн рублей. Фактически взыскано и перечислено более 304 млн рублей.