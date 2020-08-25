Бизнес защитят от фальшивых трудовых комиссий

Так называемым комиссиям по трудовым спорам (КТС) запретят рассматривать споры о взыскании заработной платы. Эти меры позволят предупредить мошенничество в отношении добросовестных работодателей. С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты РФ. Действующий Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность рассмотрения индивидуального спора сотрудника с работодателем специальными комиссиями. Они создаются непосредственно на предприятии из представителей руководства и трудового коллектива. Решение КТС, именуемое удостоверением, удостоверяется ее печатью, признается исполнительным документом и основанием для принудительного взыскания задолженности или иных сумм.

Такая процедура призвана упростить и ускорить урегулирование спора как для работника, так и нанимателя. В частности, для взыскания начисленной, но фактически не выплаченной заработной платы сотруднику не нужно обращаться в суд, а работодателю — возмещать судебные расходы. Однако на практике законный механизм стал использоваться для мошенничества — судебные приставы в общем порядке не могут проверить легитимность создания КТС, соблюдение процедуры и законность принятия решения. Само удостоверение изготавливается на обычной бумаге и не имеет действенных способов защиты от подделки. Кроме того, зафиксированы многочисленные факты использования формально законно созданных КТС с целью обналичивания денежных средств, легализации преступных доходов и иных противоправных деяний. «В данном случае в результате сговора должника и взыскателя изготавливается легитимный исполнительный документ, который предъявляется для принудительного исполнения», — отмечают в трудовом ведомстве. Для предупреждения таких нарушений Минтруда предлагает ограничить компетенцию КТС и исключить рассмотрение ими споров, связанных с невыплатой заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений. Соответствующие иски работники должны будут направлять в суд. «Это не повлечет серьезных изменений в работе судов, тем более что и сейчас многие обращаются в суд, минуя комиссию по трудовым спорам. Предлагаемые изменения не приведут и к повышению нагрузки на работников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), не повлекут необходимости увеличения их штатной численности, а также выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета», — отмечается в пояснительной записке.