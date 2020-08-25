Водоканал защитил Рыбинскую от дождевых наводнений. Ещё семи адресам опасаться потопов предстоит до 2021 года

Водоканал закончил реконструкцию канализации на участке во Фрунзенском районе Петербурга. На очереди ещё семь потенциально подтопляемых адресов, которые в этом году отремонтировать не успеют.

Как сообщает пресс-служба предприятия 25 августа, своими силами работники закончили реконструкцию канализационного трубопровода метрового диаметра, который при сильных дождях топит перекрёсток Рыбинской улицы и набережной Обводного канала.

Чтобы выяснить причины локальных наводнений, водолазам пришлось нырять в Обводный канал и обследовать дно. Сотрудники провели дноуглубительные работы, расчистили оголовок трубы под водой, а также установили в колодцах оборудование, которое будет автоматически регулировать уровень сточных вод при интенсивных осадках. Заодно отремонтировали колодцы и помыли ливнеспуски.