Водоканал защитил Рыбинскую от дождевых наводнений. Ещё семи адресам опасаться потопов предстоит до 2021 года
Водоканал закончил реконструкцию канализации на участке во Фрунзенском районе Петербурга. На очереди ещё семь потенциально подтопляемых адресов, которые в этом году отремонтировать не успеют.
Как сообщает пресс-служба предприятия 25 августа, своими силами работники закончили реконструкцию канализационного трубопровода метрового диаметра, который при сильных дождях топит перекрёсток Рыбинской улицы и набережной Обводного канала.
Чтобы выяснить причины локальных наводнений, водолазам пришлось нырять в Обводный канал и обследовать дно. Сотрудники провели дноуглубительные работы, расчистили оголовок трубы под водой, а также установили в колодцах оборудование, которое будет автоматически регулировать уровень сточных вод при интенсивных осадках. Заодно отремонтировали колодцы и помыли ливнеспуски.
Участок у Обводного канала входит в 17 адресов, которые определили по итогам прошлого лета, когда на улицах после дождей возникали стихийные моря. Модернизировать ливнёвки поручил губернатор Александр Беглов.
Как уточнили в Водоканале, на очереди остаются семь адресов, по которым предприятие заключило договоры с подрядчиками со сроком выполнения в феврале и марте 2021 года. Это проезд под Володарским мостом, перекрёстки Испытателей и Коломяжского, Энгельса и Испытателей. проспект Ленина в Зеленогорске, Кронштадтская площадь, а также перекрёстки Жукова и Феодосийской, Просвещения и Ушинского.
Этим летом также не обошлось без стихийных подтоплений. Так, только за день грозовой бури в июне на залитые улицы жаловались 73 раза. Традиционно сушить пришлось угол Парашютной и Репищевой. Там также запланирована реконструкцию, однако её масштаб такой, что едва ли не проще строить новый объект канализации.