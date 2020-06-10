Грозовая буря в Петербурге, от которой выскакивали крышки люков, оказалась впечатляющей, но не разрушительной

Коммунальщики проверили городское хозяйство после ливня с градом, который прошел над Петербургом накануне, и убедились, что обошлось без значительного ущерба. Падающие деревья и выскакивающие крышки люков никого не задели.

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В комитете по благоустройству Смольного 10 июня разгул стихии назвали грозовой бурей. По наблюдениям чиновников, он «произвел на жителей Петербурга большое впечатление, но не нанес значительного ущерба городскому хозяйству и не нарушил транспортное сообщение мегаполиса».

В Смольном добавили, что обращения горожан в основном касались затопленных дорог. «Дело в том, что система городской канализации не сразу смогла справиться с большим количеством выпавших осадков. В некоторых местах напор воды в коллекторах был такой силы, что повыскакивали крышки чугунных люков», — объясняют чиновники. За время ливня открытыми оказались 27 колодцев. На подтопления в МЧС поступило 73 заявки, отрабатывал их Водоканал. Там отметили, что интенсивность выпадения осадков составляла 12 мм за 20 минут при расчетных 7,2 мм на то же время.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»