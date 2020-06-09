«У нас тут филиал ада открылся?» Град размером с яйцо в Петербурге бьёт машины и крыши
Град обрушился на Петербург вечером 9 июня. Горожане сообщают о побитых машинах и повреждённых крышах.
Видеозапись с ненастьем на Московском проспекте прислала в редакцию «Фонтанки» читательница Анна. «Кошмар. У нас такой град! Кажется, сейчас побьёт машины. Мне страшно. Это ужас», — слышны комментарии за кадром. На ролике видно, что каждая градина, выпавшая на юге города — не меньше голубиного яйца.
автор фото читательница «Фонтанки» Анна
Снимки и видео ледяного дождя и грозы очевидцы выкладывают и в группе «ДТП и ЧП. Петербург». Град такой сильный, что от него побелела земля. «Сначала температура в +32 градуса жары, а на десерт град. У нас тут филиал ада открылся?» — комментирует пользователь Александр.
Льдинки, выпавшие в Невском районе города, судя по кадрам, оказались размером в половину ладони взрослого человека.
Около шести часов вечера над Петербургом началась гроза. Тучи надвигаются на центр со стороны Красного Села, молнии видны над Стрельной и в Пушкине.