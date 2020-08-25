Комитет по контролю за имуществом Петербурга отчитался о рейде против незаконной торговли в принадлежащих городу объектах нежилого фонда. Как сообщили в ведомстве 25 августа, чиновники выселили ресторан Georgia из помещения на Большой Морской улице, 25. Площади на первом этаже дома, к котором в 1840-1841 жил писатель Александр Герцен, ранее были сданы в аренду ЗАО «Пепите». Но компания продолжала их использовать и после расторжения соглашения. Ее долг перед городом составляет около полумиллиона рублей.

С Невского проспекта, 175 пришлось в принудительном порядке съехать ООО «Старт». Компания раньше арендовала у Смольного 150 кв. м под магазин, но не стала освобождать помещение после того, как город прекратил с ней отношения. На Невском, 103 чиновники нашли незаконную прачечную. Договор аренды с ООО «Меркурий» был расторгнут, помещение заняли неустановленные лица.

После визита сотрудников ККИ пришлось потесниться магазину косметики «Подружка» на Железноводской улице, 68. Управляющее точкой ООО «Табер Трейд» незаконно заняло принадлежащий городу объект нежилого фонда, смежный с его собственным помещением. Он использовался под размещение торгового зала и склада магазина.

Также ведомство выселило спа-центр с сауной, бассейном и бильярдной с первого и подвального этажа жилого дома на Индустриальном проспекте, 17-2.

Ранее данное помещение было передано в пользование ООО «Технолоджи-Сервис» под размещение культурно-оздоровительного комплекса, но в конце прошлого года договор аренды был расторгнут. Компания, все это время продолжавшая деятельность, задолжала городу более 1,8 млн рублей. Наведавшись в заведение, чиновники нашли также несогласованные перепланировки: в помещении были оборудованы оконные проемы и проходы.