Завтра в Петербурге без зонта и ни туда, и ни сюда

МЧС предупреждает, что в среду в Северной столице ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. И грозы.



Как сообщает сегодня пресс-служба регионального ведомства со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26-го августа в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, при грозе порывистый.



Традиционно спасатели предупреждают горожан не стоять во время гроз под деревьями и рекламными щитами, убрать вещи с балконов, а также поставить машину в гараж, так как петербургские деревья и без непогоды неустойчивые.

