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25.08.2020 14:34
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Завтра в Петербурге без зонта и ни туда, и ни сюда

МЧС предупреждает, что в среду в Северной столице ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. И грозы.

Как сообщает сегодня пресс-служба регионального ведомства со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26-го августа в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, при грозе порывистый.

Традиционно спасатели предупреждают горожан не стоять во время гроз под деревьями и рекламными щитами, убрать вещи с балконов, а также поставить машину в гараж, так как петербургские деревья и без непогоды неустойчивые.

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Комментарии (2)

irinamaslova
вот как раз при ливнях и грозах зонт совсем не нужен:
1. Он не спасёт
2. Ливень недолго
Вот если бы осенний мелкий дождик, тогда зонт
Strelets 77
Завтра вероятность дождей, минимальна)
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