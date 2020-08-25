Территорию под станцию метро «Гавань» спланируют за 10 млн. Саму станцию ждут не ранее чем через 10 лет

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который подготовит документацию по планировке территории для размещения вестибюля станции «Гавань» («Шкиперская»). Времени ему дают до декабря 2021 года.



Конкурсная документация опубликована накануне, 24 августа. Максимальная стоимость контракта составляет 10 млн рублей, 6 млн могут быть выделены в текущем году.



В начале 2019 года прошли общественные слушания, на которых обсуждалось местоположение двух новых станций оранжевой линии метро. Станция «Гавань» (проектное название «Шкиперская») появится южнее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока. Станция «Морской фасад» — на намывной территории в пешей доступности от пассажирского порта. Их максимальная пропускная способность составит 30 тыс. пассажиров в день.

