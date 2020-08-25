Власти США увеличили финансирование начатой из-за пандемии продовольственной программы
Власти США выделят дополнительно $1 млрд на финансирование продовольственной программы, запущенной весной в рамках мер по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом объявил президент страны Дональд Трамп, выступая в Северной Каролине.
LIVE: POTUS delivers remarks on Farmers to Families Food Box Program https://t.co/PPdoQwC3K5— The White House (@WhiteHouse) August 24, 2020
В рамках этой программы, как пояснил американский лидер, федеральные власти "закупают продукты питания у фермеров, потом местные дистрибьюторы запаковывают их в коробки, и нуждающиеся семьи получают их".
"Сегодня я рад сообщить, что мы дополнительно предоставим $1 млрд для финансирования этой программы", - сказал Трамп.