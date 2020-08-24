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24.08.2020 16:42
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Российские профсоюзы призвали рабочих не ехать в Белоруссию на замену бастующим

Общероссийское объединение профсоюзов возмутилось намерением властей Белоруссии нанять работников из стран бывшего СССР для снижения эффекта от массовой забастовки.

«Конфедерация труда России призывает работников России, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана и других стран постсоветского пространства противодействовать намерениям властей Республики Беларусь заменить бастующих работников штрейкбрехерами из наших стран», — говорится в опубликованном 24 августа обращении организации.

В нём отмечается, что в Белоруссии «идут задержания членов забастовочных комитетов предприятий, набирает силу волна незаконных увольнений, психологического и силового воздействия на работников».

«Мы возмущены объявлением национального локаута для бастующих предприятий <...>. Подобные действия ведут к деградации трудовых отношений в Республике Беларусь до уровня позапрошлого века», — считают в Общероссийском объединении профсоюзов.

Ранее, 22 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: «Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо <...> Страна переживет». И поручил с 24 августа закрыть все бастующие предприятия. Двух членов координационного совета оппозиции Белоруссии задержали на проходной бастующего Минского тракторного завода 24 августа.

Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.

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Комментарии (2)

Владислав М
Да никто туда и не поедет. Во-первых, это небезопасно из-за беспредела киевской опричнины. Во-вторых, не те деньги. В третьих, никто не захочет поддерживать своим трудом эту власть. А статус штрейкбрехера грозит фингалом от местных рабочих.
hal9000
Блин Лука узбеков наберёт они всю сгущёнку съедят..похоже скоро подорожает
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