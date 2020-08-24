ВЦИОМ: Между русскими и иностранцами больше различий, чем сходства, считает каждый второй россиянин

Всероссийский центр изучения общественного мнения решил «поговорить о русских людях» с россиянами. 70% собеседников государственной службы социологии уверены, что «русский характер», то есть черты, свойственные большинству, существует. При этом каждый пятый респондент (22%) уверен, что «у русских людей много различий и практически нет общих черт». Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает сайт ВЦИОМ.

«Западным людям» россияне в этом смысле дают меньший кредит доверия. В существование «западного характера» сегодня верит лишь 47% собеседников подчинённых Валерия Фёдорова. Каждый третий (33%) считает, что у граждан США, Германии, Англии, Франции и других стран нет общих черт.

Фото: ВЦИОМ

В положительные черты «русского характера» 32% россиян уверенных в его существовании называют доброту, душевность и эмпатию. Далее идут мужественность, упорство, стойкость, целеустремленность (23%), терпимость и безотказность (18%). Главной негативной «скрепой» является пристрастие к алкоголю и наркотикам (21%), надежда на «авось», лень, безынициативность, вялость (17%).

В позитив «западного характера» по 7% его свидетелей записывают ответственность, умение держать себя, уважение друг к другу и к закону. Расчетливость, меркантилизм, прагматизм — отрицательная черта характера иностранцев для каждого десятого гражданина РФ (11%).

Сравнивая россиян и представителей Запада, респонденты ВЦИОМ отказались видеть общие черты. Лишь 8% участников исследования полагают, что между «русскими» и «западными людьми» больше сходства, в то время как 47% уверены, что «больше различий». В то же время больше трети россиян (38%) заявили, что количество схожих черт и различий между «нами» и «ими» «примерно одинаковое».



«Несмотря на сложный период аномии (распада системы норм и поиска новых ориентиров), пережитый страной в девяностые, базовыми для русского характера остаются черты, связанные с духовностью и православными ценностями. «Западный мир» воспринимается россиянами как более рациональный и законопослушный, в то время как среди русских все еще распространены модели поведения, связанные с надеждой, что «печь сама Ивана довезет» (а ожидание светлой полосы в жизни зачастую сопровождается уходом от действительности посредством выбора девиантных практик). При этом доминирование рациональности чаще относится к негативным характеристикам, вступающим в противоречие с традиционными для русского народа ценностями», — комментирует данные советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

