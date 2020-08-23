«Это вошло бы в историю». Зеленский поддержал повторные выборы в Белоруссии

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы прекратить беспорядки и устранить поводы для давления со стороны США и ЕС. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью телеканалу Euronews.



По словам Зеленского, если бы он оказался на месте Лукашенко, он «определенно» поступил бы таким образом для урегулирования кризиса. «Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. <...> Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте», — сказал он.

