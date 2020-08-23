«Это вошло бы в историю». Зеленский поддержал повторные выборы в Белоруссии
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы прекратить беспорядки и устранить поводы для давления со стороны США и ЕС. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью телеканалу Euronews.
По словам Зеленского, если бы он оказался на месте Лукашенко, он «определенно» поступил бы таким образом для урегулирования кризиса. «Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. <...> Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте», — сказал он.
После такого результата, по словам Зеленского, «не было бы вопросов ни у кого». «Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит, кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — подчеркнул он.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.