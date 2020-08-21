В Петербурге появилась рабочая группа по запахам. Воняет везде, но хуже всего в Невском районе

Как сообщили в комитете по природопользованию Смольного, первое заседание рабочей группы состоялось 21 августа. Запахами в городе займутся представители самого комитета, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, городского МЧС. В качестве поддержки привлекут сотрудников природоохранной прокуратуры.

Межведомственная рабочая группа по поиску и устранению источников неприятных запахов начала работу в Санкт-Петербурге. В ближайшей перспективе – дополнительная передвижная лаборатория и более широкий перечень измеряемых веществ.

«Проблема запахов существует, ее нужно решать», - заключили члены рабочей группы. Как отметили специалисты, попахивает во всех районах города, сильнее всего душок ощущают жители Невского. В июле из Усть-Славянки разобраться со зловонием просили почти сто раз. В августе поток жалоб сократился, но не иссяк.

«По итогам первого заседания, эксперты приняли решение обмениваться информацией по территориальному принципу и предоставлять сведения раз в две недели. В ближайшее время будет привлечена независимая лаборатория мониторинга атмосферного воздуха, которая позволит расширить перечень измеряемых веществ», - рассказывают в комитете.

Кроме того, официальные уведомления направили руководству всех предприятий, который могут быть причастны к ароматам поселка Усть-Славянка.