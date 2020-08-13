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13.08.2020 20:53
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Смольный второй месяц принюхивается к Рыбацкому и не может найти источник вони. Поиском займётся межведомственная группа

Петербуржцы с июля забрасывают дежурные службы жалобами на неприятный запах в Невском районе. Отыскать источник пока не удалось, но в Смольном обещают: найдётся всё.

Как сообщает комитет по природопользованию 13 августа, тему душка в Невском районе подняли на выездной встрече председателя комитета Дениса Беляева с активистами.

«Неприятный специфический запах беспокоит нас в основном в ночное время, особенно остро он ощущается на верхних этажах», — поделились с главой жильцы ЖК «Невские паруса».

Зажимать носы приходится не только им. В июле в мобильную экологическую дежурную службу поступило 98 обращений от горожан, в августе поток жалоб сократился, но не иссяк.

Сотрудники комитета выезжали на место четырежды и один раз небесполезно: химией отдавало в непосредственной близости от ФГУП СКТБ «Технолог». Передвижная лаборатория десять раз отбирала пробы воздуха днём и ночью, однако превышения гигиенических нормативов не зафиксировали.

Денис Беляев дал указания повторить заборы в ночное время. Также он анонсировал создание межведомственной рабочей группы, которая займётся поиском источников запахов и их ликвидацией. В состав войдут представили природоохранного ведомства, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и сотрудники городского управления МЧС.

«Наша задача сейчас организовать совместную работу со всеми уполномоченными органами таким образом, чтобы мы могли оперативно отреагировать на обращения жителей. И в рамках межведомственного взаимодействия установить источники неприятных запахов и ликвидировать их», — подчеркнул глава комитета.

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Комментарии (3)

Kezevo
Вонь жженым хлебом и прочим прёт с кофейного завода что за кад,
-4°
Лол-кек
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