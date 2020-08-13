Смольный второй месяц принюхивается к Рыбацкому и не может найти источник вони. Поиском займётся межведомственная группа

Петербуржцы с июля забрасывают дежурные службы жалобами на неприятный запах в Невском районе. Отыскать источник пока не удалось, но в Смольном обещают: найдётся всё.



Как сообщает комитет по природопользованию 13 августа, тему душка в Невском районе подняли на выездной встрече председателя комитета Дениса Беляева с активистами.

«Неприятный специфический запах беспокоит нас в основном в ночное время, особенно остро он ощущается на верхних этажах», — поделились с главой жильцы ЖК «Невские паруса».