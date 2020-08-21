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21.08.2020 18:49
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Из-за риска осложнений и летальных исходов при вакцинации от COVID-19 в Петербурге создаются иммунологические комиссии

Перспектива массовой вакцинации населения от COVID-19 побудила чиновников к созданию «в возможно короткие сроки» иммунологических комиссий для расследования случаев смерти и осложнений.

Специальные подразделения будут созданы во всех поликлиниках и других медорганизациях, вовлеченных в вакцинацию петербуржцев, стало известно «Фонтанке» 21 августа. Это связано с особенностью регистрации препаратов для профилактики COVID-19. Так как вакцины поступают в оборот без оценки ожидаемой пользы по отношению к возможному риску применения, то от комиссий требуются «оперативные расследования каждого случая побочного проявления после иммунизации (ПППИ), потребовавшего госпитализации, завершившегося летальным исходом и иного осложнения иммунизации». Об этом говорится в письме комздрава Петербурга начальникам районных отделов здравоохранения. Оно подписано четыре дня назад, 17 августа.

Иммунологические комиссии, таким образом, в период вакцинации населения будут включены в работу по оценке отношения ожидаемой пользы от препарата к возможному риску.

Одновременно будут проходить пострегистрационные испытания вакцины. Цель расследований — оценка причинно-следственной связи между вакцинацией и причинением вреда здоровью, выявление медицинских ошибок, ошибок хранения или дефектов качества вакцин. Если комиссии будет сложно установить причину осложнений, они могут привлекать сторонних инфекционистов, иммунологов, эпидемиологов, патологоанатомов — в зависимости от ситуации.

Распоряжение комитета здравоохранения основано на письме Росздравнадзора, который рекомендовал создать комиссии, чтобы «уделить особое внимание» эффективности и безопасности иммунизации после регистрации вакцины.

Первая российская вакцина «Гам-Ковид-Вак» зарегистрирована 11 августа 2020 года до завершения 1–2-й фаз клинических испытаний. Разработчик готовит документы для проведения 3-й фазы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260551481
Срочно создать "вакцинные тройки" !!! Куда будут входить: сотрудник Минздрава, санитар, полицейский расстрельной команды (на случай отказа).
Чёрт Опасный
То есть вакцины надо срочно тестировать на людях.
Так?
260860591
Из-за риска летальных исходов? Ооу. Фига се вакцина.
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