Из-за риска осложнений и летальных исходов при вакцинации от COVID-19 в Петербурге создаются иммунологические комиссии

Специальные подразделения будут созданы во всех поликлиниках и других медорганизациях, вовлеченных в вакцинацию петербуржцев, стало известно «Фонтанке» 21 августа. Это связано с особенностью регистрации препаратов для профилактики COVID-19. Так как вакцины поступают в оборот без оценки ожидаемой пользы по отношению к возможному риску применения, то от комиссий требуются «оперативные расследования каждого случая побочного проявления после иммунизации (ПППИ), потребовавшего госпитализации, завершившегося летальным исходом и иного осложнения иммунизации». Об этом говорится в письме комздрава Петербурга начальникам районных отделов здравоохранения. Оно подписано четыре дня назад, 17 августа.

Перспектива массовой вакцинации населения от COVID-19 побудила чиновников к созданию «в возможно короткие сроки» иммунологических комиссий для расследования случаев смерти и осложнений.

Иммунологические комиссии, таким образом, в период вакцинации населения будут включены в работу по оценке отношения ожидаемой пользы от препарата к возможному риску.



Одновременно будут проходить пострегистрационные испытания вакцины. Цель расследований — оценка причинно-следственной связи между вакцинацией и причинением вреда здоровью, выявление медицинских ошибок, ошибок хранения или дефектов качества вакцин. Если комиссии будет сложно установить причину осложнений, они могут привлекать сторонних инфекционистов, иммунологов, эпидемиологов, патологоанатомов — в зависимости от ситуации.



Распоряжение комитета здравоохранения основано на письме Росздравнадзора, который рекомендовал создать комиссии, чтобы «уделить особое внимание» эффективности и безопасности иммунизации после регистрации вакцины.



Первая российская вакцина «Гам-Ковид-Вак» зарегистрирована 11 августа 2020 года до завершения 1–2-й фаз клинических испытаний. Разработчик готовит документы для проведения 3-й фазы.

