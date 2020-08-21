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21.08.2020 17:31
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Петербуржцы перешли на домашнее питание. Продажи еды вернулись к довирусным показателям, рестораны недосчитались 40% выручки

Потребительский рынок Петербурга начал восстанавливаться по мере снятия коронавирусных ограничений. Как следует из данных Петростата, опубликованных 21 августа, в июле оборот розничной торговли достиг 119,3 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 5,4% меньше, чем за тот же период годом ранее. Но отставание сократилось по сравнению с предыдущими месяцами. В целом по итогам семи месяцев ретейлеры заработали 794,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 7,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Продажи продуктов питания почти вернулись к довирусному уровню. На них петербуржцы потратили 41,9 млрд рублей в июле, что всего на 0,3% меньше, чем в июле 2019 года. Но подтянулись и продажи непродовольственных товаров: на них жители Северной столицы потратили 77,4 млрд рублей, что на 8% меньше, чем за тот же месяц годом ранее.

Напомним, Смольный разрешил с 8 июня возобновить работу всем непродовольственным магазинам площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а затем и любым магазинам за пределами ТЦ. Хотя отдельные магазины в моллах все-таки нашли возможность приоткрыться, полностью ограничения с непродовольственной розницы были сняты лишь в конце июля.

А вот ресторанам пока не удалось восстановиться: в июле они могли работать только на доставку, навынос и в режиме летних кафе. В общей сложности общепиту удалось заработать 4,4 млрд рублей, что на 40,8% меньше, чем годом ранее. По словам участников рынка, помимо закрытых залов обслуживания на их показатели влияло отсутствие в городе иностранных туристов и снижение числа гостей из российских регионов. В январе — июле 2020 года оборот общественного питания в Петербурге упал по сравнению с прошлым годом на 31,8%, до 36,6 млрд рублей.

Потребительскому рынку вряд ли до конца года удастся возместить потери, считают в Смольном. «По итогам года мы ожидаем улучшения, хотя результаты сохранятся в отрицательной плоскости. Снижение выручки не будет скомпенсировано спросом во второй половине года», — пояснил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко, комментируя итоги первого полугодия.

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Комментарии (3)

Morgan96
Живу в двух шагах от Евразии, Токио Сити, Мама Рома... Там как было негде сесть до карантина, такая же ситуация и сейчас. Вечером в особенности. Днём бывают свободные столики
Vladsvim
Как же смогли подсчитать выручку ресторанов? У них выручка учитывается только при оплате банковскими картами. Наличные деньги большая часть заведений сейчас берут «по-чёрному», кассовые чеки не выдают. А это приличная доля в общей выручке.
260551481
С сентября по февраль будет "вторая" волна барановируса, закроются оставшиеся...
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