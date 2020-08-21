Петербуржцы перешли на домашнее питание. Продажи еды вернулись к довирусным показателям, рестораны недосчитались 40% выручки

Потребительский рынок Петербурга начал восстанавливаться по мере снятия коронавирусных ограничений. Как следует из данных Петростата, опубликованных 21 августа, в июле оборот розничной торговли достиг 119,3 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 5,4% меньше, чем за тот же период годом ранее. Но отставание сократилось по сравнению с предыдущими месяцами. В целом по итогам семи месяцев ретейлеры заработали 794,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 7,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Продажи продуктов питания почти вернулись к довирусному уровню. На них петербуржцы потратили 41,9 млрд рублей в июле, что всего на 0,3% меньше, чем в июле 2019 года. Но подтянулись и продажи непродовольственных товаров: на них жители Северной столицы потратили 77,4 млрд рублей, что на 8% меньше, чем за тот же месяц годом ранее.



Напомним, Смольный разрешил с 8 июня возобновить работу всем непродовольственным магазинам площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а затем и любым магазинам за пределами ТЦ. Хотя отдельные магазины в моллах все-таки нашли возможность приоткрыться, полностью ограничения с непродовольственной розницы были сняты лишь в конце июля.



А вот ресторанам пока не удалось восстановиться: в июле они могли работать только на доставку, навынос и в режиме летних кафе. В общей сложности общепиту удалось заработать 4,4 млрд рублей, что на 40,8% меньше, чем годом ранее. По словам участников рынка, помимо закрытых залов обслуживания на их показатели влияло отсутствие в городе иностранных туристов и снижение числа гостей из российских регионов. В январе — июле 2020 года оборот общественного питания в Петербурге упал по сравнению с прошлым годом на 31,8%, до 36,6 млрд рублей.

