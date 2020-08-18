Смольный: Потребительский рынок Петербурга до конца 2020 года не восстановится

За первые полгода 2020 года оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге упал на 8,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 675,2 млрд рублей, заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства Петербурга 18 августа.

По его словам, объем платных услуг населения за тот же период сократился на 21 %, оборот общественного питания — на 21 %.

«По итогам года мы ожидаем улучшение, хотя результаты сохранятся в отрицательной плоскости. Снижение выручки не будет скомпенсировано спросом во второй половине года», — пояснил Валерий Москаленко.