Смольный: Потребительский рынок Петербурга до конца 2020 года не восстановится
За первые полгода 2020 года оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге упал на
По его словам, объем платных услуг населения за тот же период сократился на
«По итогам года мы ожидаем улучшение, хотя результаты сохранятся в отрицательной плоскости. Снижение выручки не будет скомпенсировано спросом во второй половине года», — пояснил Валерий Москаленко.
По прогнозам Смольного, экономика Петербурга по итогам 2020 года просядет на