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18.08.2020 12:54
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Смольный: Потребительский рынок Петербурга до конца 2020 года не восстановится

За первые полгода 2020 года оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге упал на 8,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 675,2 млрд рублей, заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства Петербурга 18 августа.

По его словам, объем платных услуг населения за тот же период сократился на 21 %, оборот общественного питания — на 21 %.

«По итогам года мы ожидаем улучшение, хотя результаты сохранятся в отрицательной плоскости. Снижение выручки не будет скомпенсировано спросом во второй половине года», — пояснил Валерий Москаленко.

По прогнозам Смольного, экономика Петербурга по итогам 2020 года просядет на 4 %.

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Комментарии (1)

Петр Петров
На фоне этой новости хотел спросить, планирует ли Смольный сократить расходы на свое содержание? в знак солидарности с населением города?
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