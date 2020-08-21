В ФСБ рассказали, какое оружие изъяли в подпольной мастерской в Петербурге. Подельников нашли в Подмосковье и Тульской области
Федеральная служба безопасности 21 августа рассказала подробности о группе подпольных оружейников, которые работали в Петербурге, а также в Московской и Тульской областях. В ходе спецоперации закрыли пять мастерских и изъяли больше сотни единиц оружия.
Накануне Московский районный суд заключил под стражу петербуржца, которого силовики подозревают в контрабанде оружия и основных частей из США и последующем сбыте.
В центре общественных связей ФСБ рассказали, что подозреваемые предположительно занимались не только контрабандой, но и восстановлением боевых свойств гражданского оружия с целью последующей продажи.
«Из незаконного оборота изъято 103 единицы оружия: пулемет «ПКМ»; автоматы «АКС-74У», «АК-103», «АК-74», «АКМ»; пистолеты-пулеметы «Кедр», SA, «МР-5», RAK-63; винтовки, карабины и ружья AR-15, «М-16», AUG, GM-15, POF, Barret, Beretta, Blaser, Mannlicher, Steyr Aug, Winchester, «Тигр», «ППШ», «СВД», «ТОЗ», «Мосина», «Сайга», «Вепрь»; пистолеты и револьверы Glock, Luger, Taurus, «АПС», «ПЯ», «ПМ», «Коровина», «Наган», а также ручная граната «РГД-5», 34 УЗРГМ», — говорится в сообщении. Также были обнаружены больше тысячи патронов, а также большое количество основных частей к пистолетам Glock и винтовкам AR-15, приспособления для бесшумной стрельбы.
В ФСБ добавили, что поиски подпольных мастерских по переделке оружия продолжаются.