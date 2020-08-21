В ФСБ рассказали, какое оружие изъяли в подпольной мастерской в Петербурге. Подельников нашли в Подмосковье и Тульской области

Федеральная служба безопасности 21 августа рассказала подробности о группе подпольных оружейников, которые работали в Петербурге, а также в Московской и Тульской областях. В ходе спецоперации закрыли пять мастерских и изъяли больше сотни единиц оружия.



Накануне Московский районный суд заключил под стражу петербуржца, которого силовики подозревают в контрабанде оружия и основных частей из США и последующем сбыте.

В центре общественных связей ФСБ рассказали, что подозреваемые предположительно занимались не только контрабандой, но и восстановлением боевых свойств гражданского оружия с целью последующей продажи.

