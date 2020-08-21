FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 11:32
4
Печать

В ФСБ рассказали, какое оружие изъяли в подпольной мастерской в Петербурге. Подельников нашли в Подмосковье и Тульской области

Федеральная служба безопасности 21 августа рассказала подробности о группе подпольных оружейников, которые работали в Петербурге, а также в Московской и Тульской областях. В ходе спецоперации закрыли пять мастерских и изъяли больше сотни единиц оружия.

Накануне Московский районный суд заключил под стражу петербуржца, которого силовики подозревают в контрабанде оружия и основных частей из США и последующем сбыте.

В центре общественных связей ФСБ рассказали, что подозреваемые предположительно занимались не только контрабандой, но и восстановлением боевых свойств гражданского оружия с целью последующей продажи.

«Из незаконного оборота изъято 103 единицы оружия: пулемет «ПКМ»; автоматы «АКС-74У», «АК-103», «АК-74», «АКМ»; пистолеты-пулеметы «Кедр», SA, «МР-5», RAK-63; винтовки, карабины и ружья AR-15, «М-16», AUG, GM-15, POF, Barret, Beretta, Blaser, Mannlicher, Steyr Aug, Winchester, «Тигр», «ППШ», «СВД», «ТОЗ», «Мосина», «Сайга», «Вепрь»; пистолеты и револьверы Glock, Luger, Taurus, «АПС», «ПЯ», «ПМ», «Коровина», «Наган», а также ручная граната «РГД-5», 34 УЗРГМ», — говорится в сообщении. Также были обнаружены больше тысячи патронов, а также большое количество основных частей к пистолетам Glock и винтовкам AR-15, приспособления для бесшумной стрельбы.

В ФСБ добавили, что поиски подпольных мастерских по переделке оружия продолжаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Pilat
Вот в приницпе не могу понять, как можно из США провозить ЗП для оружия не имея на таможне своего человека.
Сколько раз растамаживал грузы, так ведь всегда залезут и проверят.
Да и просвечивают сейчас контейнеры , так что хрен чего провезешь не задекларировав.
Какая то мутная история.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний