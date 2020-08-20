Мимо ФСБ прошли массовые поставки в Петербург нелегального оружия из США

Петербургское управление ФСБ признало проблему нелегального рынка огнестрельного оружия. Оно регулярно поставлялось из США.

О не контролируемых государством поставках американских образцов оружия сообщил 20 августа представитель следственной службы УФСБ Петербурга и Ленобласти на процессе в Московском районном суде, где избирали меру пресечения 49-летнему предпринимателю Денису Пилипенко.

«В настоящее время известно о незаконном введении в оборот 17 единиц огнестрельного оружия, дальнейшее применение которого неясно. Это незначительная часть систематической преступной деятельности», - заявил следователь. Его признание транслирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.