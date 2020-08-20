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20.08.2020 22:00
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Мимо ФСБ прошли массовые поставки в Петербург нелегального оружия из США

Петербургское управление ФСБ признало проблему нелегального рынка огнестрельного оружия. Оно регулярно поставлялось из США.

О не контролируемых государством поставках американских образцов оружия сообщил 20 августа представитель следственной службы УФСБ Петербурга и Ленобласти на процессе в Московском районном суде, где избирали меру пресечения 49-летнему предпринимателю Денису Пилипенко.

«В настоящее время известно о незаконном введении в оборот 17 единиц огнестрельного оружия, дальнейшее применение которого неясно. Это незначительная часть систематической преступной деятельности», - заявил следователь. Его признание транслирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

О начале массовых поставок оружия из США сотрудники ФСБ точного представления не имеют - по версии следствия, это произошло «примерно с 2017 года». Покупатели легко находились через Интернет. Пилипенко - единственный задержанный, остальные лица не установлены.

Уголовное дело возбуждено по статье 222 УК «Незаконный оборот оружия». Обвинение Денису Пилипенко не предъявлялось.

Московский суд заключил петербуржца под стражу по 16 октября 2020 года. Он не согласен с подозрениями в свой адрес.

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Комментарии (2)

Wert
Огнестрел?
syshsun
Да,17 единиц боевого оружия,для Питера,это ужасно много.
Каждый день,новостные ленты ,так и пестрят сообщениями о его применении.
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