ООН: «Мы с озабоченностью следим за сообщениями о господине Навальном»

«Мы с озабоченностью следим за сообщениями о господине Навальном, который заболел, и, конечно же, мы желаем ему скорейшего выздоровления. <…> Любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы», — заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Самолёт, на борту которого был основатель Фонда борьбы с коррупцией, этим утром экстренно сел в аэропорту Омска. Навального госпитализировали с подозрением на отравление, он находится в коме. Врачи больницы, куда его доставили, заявили, что об окончательном диагнозе говорить преждевременно. Оппозиционного политика могут перевести на лечение в Европу.

Как удалось выяснить «Фонтанке», после этого инцидента в томском аэропорту началась проверка. Именно оттуда Навальный вылетал в Москву.

Ситуацию прокомментировали в Кремле, на неё также обратили внимание в США. Акции в поддержку оппозиционного политика этим вечером проходят в нескольких городах России, в том числе — Петербурге.