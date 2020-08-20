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20.08.2020 21:49
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ООН: «Мы с озабоченностью следим за сообщениями о господине Навальном»

Организация объединённый наций прокомментировала информацию о госпитализации российского оппозиционного политика Алексей Навального. Об этом 20 августа сообщает ТАСС.

«Мы с озабоченностью следим за сообщениями о господине Навальном, который заболел, и, конечно же, мы желаем ему скорейшего выздоровления. <…> Любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы», — заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Самолёт, на борту которого был основатель Фонда борьбы с коррупцией, этим утром экстренно сел в аэропорту Омска. Навального госпитализировали с подозрением на отравление, он находится в коме. Врачи больницы, куда его доставили, заявили, что об окончательном диагнозе говорить преждевременно. Оппозиционного политика могут перевести на лечение в Европу.

Как удалось выяснить «Фонтанке», после этого инцидента в томском аэропорту началась проверка. Именно оттуда Навальный вылетал в Москву.

Ситуацию прокомментировали в Кремле, на неё также обратили внимание в США. Акции в поддержку оппозиционного политика этим вечером проходят в нескольких городах России, в том числе — Петербурге.

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Комментарии (6)

Печенеги и половцы
Алексею Здоровья!!!!
Vikosa
Что ж такое надо съесть, чтоб в кому впасть... Мне Навальный не нравится , но травить бы я его не стала. Нельзя же травить всех, кто не нравится
syshsun
Вы чего так все распоносились!
Уже что,точно выяснили,что этого уважаемого господина специально отравили или он сьел позавчерашнюю шаурму.
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