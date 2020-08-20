После госпитализации Навального в томском аэропорту проверят кофейни
Точки общепита в томском аэропорту Богашёво проверят после предполагаемого отравления Алексея Навального. Оппозиционера будут искать на записях с камер.
Об этом 20 августа «Фонтанке» сообщил директор ООО «Венская кофейня» Пётр Филоменко. Компания является единственным оператором общественного питания в аэропорту Томска. По словам Филоменко, в Богашёво работает одно кафе и одна кофе-точка.
Директор рассказал, что о предполагаемом отравлении Алексея Навального и о том, что его единственной едой за день якобы был чёрный чай в кафе аэропорта, узнал из новостей. В заведении инициирована внутренняя проверка.
«Пока рано говорить что-то определённое, разбираемся. Будем изучать записи с камер», — говорит Филоменко.
В Сети уже выложили фото Навального в кафе со стаканчиком.
Видеозаписи, вероятнее всего, будут просматривать и в аэропорту. Там уточнили, что пока официальную проверку не начинали, но также не оставят случившееся без внимания.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо в салоне самолета Томск — Москва в среду, 20 августа. Борт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали с симптомами отравления. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, он находится в реанимации на аппарате ИВЛ. В министерстве здравоохранения Омской области «Фонтанке» сообщили, что его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.