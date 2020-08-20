Точки общепита в томском аэропорту Богашёво проверят после предполагаемого отравления Алексея Навального. Оппозиционера будут искать на записях с камер.



Об этом 20 августа «Фонтанке» сообщил директор ООО «Венская кофейня» Пётр Филоменко. Компания является единственным оператором общественного питания в аэропорту Томска. По словам Филоменко, в Богашёво работает одно кафе и одна кофе-точка.



Директор рассказал, что о предполагаемом отравлении Алексея Навального и о том, что его единственной едой за день якобы был чёрный чай в кафе аэропорта, узнал из новостей. В заведении инициирована внутренняя проверка.

