Навального подключили к аппарату ИВЛ

В омской больнице Алексей Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает 20 августа его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter. По её словам, он «по-прежнему без сознания».

По требованию представителей оппозиционера в медицинское учреждение вызвали полицию, добавляет Ярмыш.

Она уверена, что проблемы со здоровьем Навального стали результатом намеренного отравления. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость, - написала она в Twitter. - <…> Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое».