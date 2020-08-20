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20.08.2020 08:26
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Навального подключили к аппарату ИВЛ

В омской больнице Алексей Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает 20 августа его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter. По её словам, он «по-прежнему без сознания».

По требованию представителей оппозиционера в медицинское учреждение вызвали полицию, добавляет Ярмыш.

Она уверена, что проблемы со здоровьем Навального стали результатом намеренного отравления. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость, - написала она в Twitter. - <…> Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое».

«[После взлёта] Навальный сказал, что плохо себя чувствует и попросил салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса <...> Отошёл в туалет, после этого потерял сознание», - рассказала Ярмыш «Эху Москвы».

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска, где он посещал местное отделение ФБК, в Москву утром 20 августа. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. В министерстве здравоохранения Омской области «Фонтанке» сообщили, что его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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Комментарии (29)

Diderot
Эх, Алексею бы подумать о своей "походной кружке"
Cashmare
попил черный чай и отравился... это всё потому, что он чёрный?
Урус-Баши
Наймиты общепита активизировались. Отрабатывают свою скромную зарплату.
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