Инна Черноскутова может возглавить комитет по образованию. Сейчас она руководит аппаратом вице-губернатора Потехиной

Новым председателем комитета по образованию Санкт-Петербурга, вероятнее всего, станет Инна Черноскутова. В аппарате профильного вице-губернатора она курирует именно это направление.



«Есть несколько кандидатов, но Черноскутова является самым вероятным», — сообщил «Фонтанке» источник в Смольном 20 августа.

Сейчас Инна Черноскутова возглавляет аппарат вице-губернатора Ирины Потехиной и отвечает как раз за образовательное направление. В начале нулевых она работала в профильном федеральном министерстве, перешла в Рособразование и вернулась в Минобразования, где возглавляла несколько департаментов. В 2018 году перешла в Министерство просвещения и до февраля 2020 года отвечала за сферу профессионального образования и опережающей подготовки кадров. Напомним, Ирина Потехина перед переездом в Петербург была замминистра просвещения.