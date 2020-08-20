FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
73.24р87.40р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 15:47
0
Печать

Инна Черноскутова может возглавить комитет по образованию. Сейчас она руководит аппаратом вице-губернатора Потехиной

Новым председателем комитета по образованию Санкт-Петербурга, вероятнее всего, станет Инна Черноскутова. В аппарате профильного вице-губернатора она курирует именно это направление.

«Есть несколько кандидатов, но Черноскутова является самым вероятным», — сообщил «Фонтанке» источник в Смольном 20 августа.

Сейчас Инна Черноскутова возглавляет аппарат вице-губернатора Ирины Потехиной и отвечает как раз за образовательное направление. В начале нулевых она работала в профильном федеральном министерстве, перешла в Рособразование и вернулась в Минобразования, где возглавляла несколько департаментов. В 2018 году перешла в Министерство просвещения и до февраля 2020 года отвечала за сферу профессионального образования и опережающей подготовки кадров. Напомним, Ирина Потехина перед переездом в Петербург была замминистра просвещения.

В конце июля от должности была освобождена предыдущий председатель комитета по образованию Жанна Воробьева, которая руководила ведомством с 2012 года. Ее обязанности временно исполняет Ирина Асланян.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний