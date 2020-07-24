В спецпредставители следом за Коротковым. Председателя комитета по образованию Петербурга освободили от должности

Жанна Воробьева освобождена от должности председателя комитета по образованию. Она назначена спецпредставителем губернатора. Напомним, ранее таким же путем проследовал глава комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков.



О смене руководства комитета Смольный сообщил 24 июля. Врио председателя назначена заместитель Воробьевой Ирина Асланян. Она приступит к обязанностям руководителя с 25 июля.

Жанна Воробьева занимала должность председателя комитета по образованию с 2012 года, является почетным работником общего образования РФ и заслуженным учителем РФ.

