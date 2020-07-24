В спецпредставители следом за Коротковым. Председателя комитета по образованию Петербурга освободили от должности
Жанна Воробьева освобождена от должности председателя комитета по образованию. Она назначена спецпредставителем губернатора. Напомним, ранее таким же путем проследовал глава комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков.
О смене руководства комитета Смольный сообщил 24 июля. Врио председателя назначена заместитель Воробьевой Ирина Асланян. Она приступит к обязанностям руководителя с 25 июля.
Жанна Воробьева занимала должность председателя комитета по образованию с 2012 года, является почетным работником общего образования РФ и заслуженным учителем РФ.
Система школьного образования в стране и в Петербурге столкнулась с новым вызовом после начала пандемии нового коронавируса. Школьников в авральном режиме переводили на дистанционное обучение, и «Фонтанка» писала, что к этому оказались готовы далеко не все учреждения. Еще одной проблемой стала нехватка в петербургских семьях компьютеров и планшетов, их собирали с помощью бизнеса.
Напомним, это уже третья смена комитетского руководства с начала месяца. В комитете территориального развития Александра Бельского, который стал вице-губернатором, сменил Андрей Чапуров. Из комитета по контролю за имуществом ушел Андрей Коротков, он тоже был назначен спецпредставителем губернатора.