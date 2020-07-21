Главу комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова одним днем освободили от должности. Сам он говорит о повышении, источники — о «собирании земель КИО».

Коротков попал под снос. Комитет по контролю за имуществом может потерять не только главу, но и самостоятельность

Об уходе Андрея Короткова из комитета стало известно накануне вечером, и было это неожиданно. Буквально за несколько часов до новостей ККИ похвастался количеством протоколов, которые выписали не по чину размахнувшимся летним кафе. Место Короткова временно займет его заместитель Маргарита Петрова, а с 1 августа и ее сменит уже первый зам — Елена Пастухова. Однако это технические подробности. Главный вопрос: что случилось с прежним председателем и какое будущее у комитета, который должен следить, чтобы никто не путал свою личную шерсть с государственной?



Сам Андрей Коротков, который с должности главы комитета перешел на позицию спецпредставителя губернатора, на комментарии оказался скуп. Сообщил лишь, что расценивает произошедшее как повышение. Если отвлечься от личных оценок, заявление кажется спорным. В разное время специальными представителями главы города становились бывший вице-губернатор Олег Марков, бывший глава Водоканала Феликс Кармазинов, бывший глава комитета по экономической политике Анатолий Котов, бывший гендиректор «Метростроя» Вадим Александров, бывший глава Курортного района Алексей Куимов и много кто еще бывший. Неизвестно достоверно, рассчитывал ли 41-летний Андрей Коротков оказаться в такой компании. Но, как показывает практика, расстаются со спецпредставителями оптом.

Короткову уже приходилось быть «при губернаторе». Он был советником Георгия Полтавченко и именно с этой должности в 2016 году перешел на руководство созданной государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Санкт-Петербурга, которая потом и стала ККИ. Не секретом были связи его семьи с семьей действовавшего главы города: сын губернатора Алексей Полтавченко, начальник аппарата Давид Адамия и отец Андрея Короткова были соучредителями АНО «Межотраслевой институт дополнительного профессионального образования». Соответственно, и смены председателя ККИ начали ждать с того момента, как в Смольный пришла новая команда.



Некоторые опрошенные «Фонтанкой» эксперты связывают случившееся с актуальными подвигами ведомства. Напомним, буквально за несколько часов до освобождения Короткова от должности ККИ отчитался о результатах своего двухнедельного «бархоппинга» — протоколы получили двадцать два кафе, бара и ресторана, которые на радостях чересчур разошлись в установке летних веранд.

Глава общественного совета при комитете имущественных отношений Андрей Степаненко считает, что деятельность чиновников идет вразрез не только со здравым смыслом, но и с политикой государства по поддержке бизнеса в период пандемии. «В то время как КИО последовательно предпринимает шаги для того, чтобы сохранить в городе предпринимательство (продлевает арендные договоры, отсрочивает платежи, упрощает получение разрешений на установку НТО), ККИ ведет себя наподобие опричников, обдирает и без того обнищавший бизнес, — удивляется он. — Ощущение, что комитет существует вне современной проблематики и исполняет функции не исполнительного, а карательного органа власти».



Действительно, КИО и ККИ в последнее время словно играли в злого и доброго полицейского. Комитет имущественных отношений запустил упрощенную процедуру согласования летних кафе (хотя и оказался не готов к такой нагрузке на информационную систему). Комитет по контролю за имуществом педантично выполнял функции, для которых и создавался, замерял площади и расстояние до тротуара, выписывал протоколы.

Возможно, именно в этой мизансцене и кроется отгадка, тем более что сторона КИО проговаривается. «Когда функции по управлению городским имуществом и по контролю исполнения договоров были в одних руках, политика города в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства была согласованной и взвешенной, — говорит Степаненко. — Для городского бизнеса это были лучшие времена».

Напомним, Госинспеция по контролю за недвижимостью (ГИКИОН) появилась на очередном витке реорганизации имущественного блока Смольного. Сначала был создан мегакомитет имущественных отношений, в который объединили КУГИ и комитет по земельным ресурсам. Однако потом ГИКИОН выделили в отдельную структуру по аналогии с московской инспекцией, устроившей знаменитую «ночь длинных ковшей». При этом непосредственно сносом сооружений по-прежнему занимался Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭ) при КИО. Инспекция запомнилась освобождением Сенной площади от незаконных павильонов, а через год — летом 2017 года — доросла до статуса комитета, которому и подчинили ЦПЭ.



Вскоре комитет имущественных отношений возглавил вице-губернатор Михаил Мокрецов. «Фонтанка» рассказывала об аппаратной борьбе, которая тогда развернулась в Смольном: от других вице-губернаторов поступило предложение отщипнуть от КИО еще полномочий и раздать их КГА и комитету по инвестициям. Некоторые видели за этим тень грядущего повышения Короткова.

После ухода Полтавченко и Мокрецова комитет имущественных отношений в начале 2019 года возглавил Валерий Калугин. Он не поддержал идею очередной реформы с дроблением полномочий и подчеркнул, что «два комитета (КИО и ККИ. — Прим. ред.) должны более оперативно координировать свою работу друг с другом». Был у него свой взгляд на организацию работы КИО с возвращением районных агентств и много еще на что. По данным «Фонтанки», в этот период актуализировались разговоры о возвращении ККИ в состав КИО в виде управления контроля, а также о реорганизации ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» и ГУИОН. Однако уже в апреле 2020 года председателя Калугина сменил бывший глава ГАСН и комстроя Леонид Кулаков, пришедший транзитом через администрацию губернатора.

