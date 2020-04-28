Родители плакали, ругались, но все равно продолжили дистанционное обучение

Петербургских школьников поманили досрочными каникулами, но получить их смогли немногие. Одним не дают отдыхать родители, других не отпускают школы. Везет в основном младшеклассникам, которых с радостью увозят подальше от компьютера и дистанционки.

На прошлой неделе Смольный дал родителям выбор — продолжить дистанционное обучение до конца мая или досрочно аттестоваться, выйти на летние каникулы, увести ребенка самоизолироваться на дачу. Однако обещание досрочных каникул не превратилось в документ. Комитет по образованию направил в учреждения лишь рекомендации. Приняв к сведению, школа сама решает, отправит она детей отдыхать или нет.

Никто не скрывает, что досрочная аттестация нежелательна, нужно доучиться, но и препятствовать решению родителей школам не рекомендуют. Досрочные каникулы в любом случае не коснутся учеников выпускных классов, у которых на носу ГИА, а остальным в мае светит повторение пройденного. Несмотря на это, большинство директоров петербургских школ говорить о досрочке с журналистами без санкции комитета или РОНО отказались. Некоторые сослались «на конфиденциальность информации», а другим вообще не поступало от учредителей «рекомендаций общаться с прессой». В комитете по образованию получить ответ, сколько всего заявлений на досрочную аттестацию было подано по городу, не удалось.



Инициатива Смольного вызвала вспышку активности на родительских форумах. Одни, обессилев от уровня загрузки детей заданиями, встретили меру ликованием и побежали требовать заявления у учителей. «Я у классной вчера еле выбила бланк заявления на досрочную аттестацию. Сама она ни слова не сказала про такую возможность родителям», — написала пользовательница atenta. Но во многих школах поступали иначе.

«Нам в пятницу учитель прислала заявление по досрочной аттестации в связи с отъездом за город из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Кто хочет — может писать, кто нет — учатся дистанционно до 22.05. Написать от руки можно, по форме, отправить по «Вайберу». Мы написали. Оценок текущих много. Как аттестуют, пока не знаю: либо по трем четвертям, либо по четырем. Все! Четыре дня — и на дачу, с учебниками в свободном режиме», — поделилась радостью Мария79.

Комитет спустил школам стандартные формы заявлений. В них родители просят о досрочной аттестации обязательно «в связи с отъездом». Далее оставлено пустое место для адреса будущей самоизоляции, но, как объяснили, указывают его по желанию.



Другие родители признались, что ни о чем подобном в своих школах еще не слышали. «Я уже сама сегодня учителю написала — она сказала, что информации нет. А у меня уже сил нет — и работай, и учи, и проверяй. Достало. Мне уже все равно — пусть хоть весь день сидит в гаджетах, но приходить после работы и постоянно твердить «делай уроки, делай уроки» тоже надоело», — написала мама ученика школы № 585. Уже сегодня на сайте школы появилось объявление о досрочной аттестации и форма для заполнения. Сколько заявлений поступило директору на данный момент, «Фонтанке» узнать не удалось — в канцелярии указали на «карантин» и добавили, что «вопросы просто так сейчас не задаются». Остальные родители гордо рассказывают друг другу, что от досрочки отказались сразу и всем классом. «Нам предложили, кто хочет закончить раньше, написать заявление с 30 апреля. У нас отказался весь класс. Будем учиться. И так пробелы, так как объяснения нового материала практически нет, и ребенок дома без дела — здесь хоть чем-то будет занят. Мы за продолжение учебы хотя бы в таком виде», — сообщила Татьяна.

«Была уверена, что все напишут заявление. Я, наверное, единственная написала. Причем в нашем заявлении нужно еще и причину указать. Так хотелось написать: "Потому что сил моих больше нет"», — парирует другая горожанка.

Сознательности родителей и учеников губернаторского физико-математического лицея № 30 тоже можно только подивиться — там пока не подано ни одного заявления на досрочную аттестацию. Но это вовсе не потому, что математики не хотят гулять. «Мы хотели бы, чтобы никто досрочно никуда по возможности не уходил. У нас все-таки есть специфика нашей учебной программы. Будет сложно потом в течение следующего года повисшие остатки изучать», — заявил директор лицея Алексей Третьяков. Но если дети захотят в индивидуальном порядке закончить обучение по некоторым предметам досрочно, школа возражать не будет.

Нулевой результат по заявлениям показал и другой отличник дистанционки — президентский физико-математический лицей № 239. Потому что все знают, что «если у нас не поучиться месяц — потом будет плохо все», — уверен директор школы Максим Пратусевич. Возможно, дело не только в этом. Ведь в главных лицеях города нет начальной школы, а практика показывает, что на деревню к бабушке в период пандемии больше всего рвутся малыши, а вернее, их родители.



«У нас не очень большой процент родителей, которые написали заявления, — рассказывает завуч школы № 309 Елена Фадеева. — Все заявления имеют под собой весомые причины — либо детей отправляют к бабушкам, либо так далеко в Ленобласть, что там нет интернета». Из 392 детей в школе на досрочные каникулы по заявлениям родителей отправятся всего 17 человек — чуть более 5%. Среди них только 3 — из средней школы, остальные в начальной. В гимназии № 524 о досрочной аттестации попросили всего 4 ученика из 1500, сообщила глава школы Ольга Водолазко. При этом двое детей из одной семьи. «Дети должны учиться до 22 мая, это нормально, — считает директор. — Они по крайней мере будут заняты делом, а не бегать по улице».

Одно дело, когда у родителей нет желания прятать чадо от коронавируса в глухой деревне, другое — когда школа сама объявляет, что о досрочных каникулах не может быть речи. «Фонтанка» знает, что таких примеров в городе большинство. Родители жалуются, что школа сменяет милость на гнев быстрее, чем они успевают провести семейный совет.



«Школьное руководство решило, что начальной школе в течение недели надо выставить по тем оценкам, что есть, четвертные оценки по четырем предметам: технология, рисование, физкультура и музыка. И соответственно, закрыть по ним год. А так называемые основные предметы будут продолжаться до 22 мая. Никого никуда не отпускают, заявления можно не писать. Хотя мы уже решили было заканчивать этот бардак», — рассказал родитель ученика начальной школы в Петроградском районе. Его возмутило, что днем ранее его ребенка были готовы спокойно аттестовать по всем предметам и отпустить.

Многие могут позавидовать школе в Калининском районе, которая отважилась отпустить на каникулы сразу 511 ребят — это треть от общего числа учащихся, сообщила «Фонтанке» директор школы № 619 Ирина Байкова. По ее словам, учителя продолжают так же готовиться к окончанию года и проведению ГИА.

Очевидно, если все школьники разъедутся, учителям будет некого учить. Придется идти в отпуск в мае и август догуливать за свой счет. Преподавателей основных предметов в любом случае отпустить будет трудно, ведь подготовка к экзаменам никуда не денется. Наиболее уязвимыми в таком случае становятся учителя физкультуры, труда, музыки, ИЗО и других предметов, для которых были характерны проблемы с переходом на дистанционное обучение. Однако школы уверяют, что педагоги отправятся в отпуска по утвержденным графикам. Изменения будут зависеть от законодательства и индивидуального желания учителя.

