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20.08.2020 11:28
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Неизвестный мужчина на BMW улетел в кювет под Петербургом и умер

Смертельное ДТП произошло во Всеволожском районе Ленинградской области поздним вечером 19 августа. Полиция устанавливает личность попавшего в аварию водителя.

Как сообщили 20 августа в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 23:10 на 7-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» автомобиль BMW 530, двигавшийся от Борисовой Гривы в сторону Матоксы, съехал с проезжей части на левом закруглении дороги. Машина улетела в правый кювет и опрокинулась.

За рулем «БМВ» находился неустановленный мужчина лет 35–40 на вид. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (1)

kote_5e4d88f83c7f0
Погибшему Царствия Небесного.

Недавно проехал по этой дороге (правда каким боком оно южное, если огибает СПБ с севера и проложено от Борисовой Гривы до Зеленогорска, ну ладно неважно). Удивлен, что дорога приведена в норму до Васкелово. Давно это случилось? И будут ли делать от Васкелово до хотя бы Огоньков?
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