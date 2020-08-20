Смертельное ДТП произошло во Всеволожском районе Ленинградской области поздним вечером 19 августа. Полиция устанавливает личность попавшего в аварию водителя.



Как сообщили 20 августа в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 23:10 на 7-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» автомобиль BMW 530, двигавшийся от Борисовой Гривы в сторону Матоксы, съехал с проезжей части на левом закруглении дороги. Машина улетела в правый кювет и опрокинулась.

За рулем «БМВ» находился неустановленный мужчина лет 35–40 на вид. От полученных травм он скончался на месте.