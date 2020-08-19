Семак: Думали выпустить Прохина, но Дуглас – умный игрок

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА в матче 3 тура чемпионата РПЛ.
«Хорошая, зрелищная и эмоциональная игра. В первом тайме создавали не так много моментов, нужно было больше бить. После нашего второго гола игра раскрылась, хорошо действовали на контратаках. Доволен игрой. Рассматривали возможность выхода в старте Прохина с переходом на три центральных защитника. Но выбрали тот, который вы увидели. Посмотрели несколько вариантов на тренировке, но Дуглас — умный игрок, хорошо понимает эту позицию. Для него не было большой сложности сыграть центрального защитника. Исходя из важности матча и соперника сделали выбор в пользу Дугласа. Юра Жирков вышел слева, сыграл здорово», — заявил Семак.
«Зенит» победил ЦСКА, благодаря дублю нападающего Сердара Азмуна. После трех туров на счету петербургской команды три победы, что позволило сине-бело-голубых возглавить турнирную таблицу с девятью очками.
Следующий матч «Зенит» проведет также в Петербурге 22 августа.