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19.08.2020 23:00
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Семак: Думали выпустить Прохина, но Дуглас – умный игрок

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА в матче 3 тура чемпионата РПЛ.

«Хорошая, зрелищная и эмоциональная игра. В первом тайме создавали не так много моментов, нужно было больше бить. После нашего второго гола игра раскрылась, хорошо действовали на контратаках. Доволен игрой. Рассматривали возможность выхода в старте Прохина с переходом на три центральных защитника. Но выбрали тот, который вы увидели. Посмотрели несколько вариантов на тренировке, но Дуглас — умный игрок, хорошо понимает эту позицию. Для него не было большой сложности сыграть центрального защитника. Исходя из важности матча и соперника сделали выбор в пользу Дугласа. Юра Жирков вышел слева, сыграл здорово», — заявил Семак.

«Зенит» победил ЦСКА, благодаря дублю нападающего Сердара Азмуна. После трех туров на счету петербургской команды три победы, что позволило сине-бело-голубых возглавить турнирную таблицу с девятью очками.

Следующий матч «Зенит» проведет также в Петербурге 22 августа.

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