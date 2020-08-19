Жителя Колпино оштрафовали за оскорбительную переписку. Обиженный показал нецензурное прокурору

Прокуратура Колпинского района Петербурга не оставила без внимания обращение местного жителя. Его в переписке оскорбил сосед.

О штрафе в тысячу рублей 19 августа сообщает надзорное ведомство. После прокурорской проверки к мировому судье отправились материалы на жителя Колпино, ему вменили оскорбление в неприличной форме, часть 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях. Пожаловался на него сосед, обидное ему прислали через WhatsApp.

Судя по базе мировых судей, за последнее время в Колпино рассматривали только одно дело по этой статье, решение было принято еще в конце июля, а накануне вступило в силу.