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19.08.2020 19:52
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Белоруссия планирует усилить группировку войск у границ с Польшей и Литвой

Дивизионы тактических ракет и системы залпового огня, средства ПВО и отряд беспилотников к границе Белоруссии с Польшей и Литвой планирует отправить министр обороны республики. Пока он ждет предложений.

Как пишет 19 августа пресс-служба Минобороны Белоруссии, «активизировать подготовку войск» велел президент Александр Лукашенко на заседании совета безопасности. Особое внимание необходимо уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования. Министр обороны Виктор Хренин в свою очередь поставил задачу подчиненным. Они должны 20 августа подготовить предложения, в которых будет сказано о подготовке и ведении обороны на Гродненском тактическом направлении.

«Оперативное командование усилить ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — сказано в сообщении.

На заседании экстренного саммита ЕС 19 августа Еврокомиссия объявила о введении санкций против белорусских чиновников, которые «ответственны за насилие и фальсификации». Будут ли личные санкции в отношении Лукашенко, пока не сообщается. В помощь белорусскому народу направляют 54 млн евро.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена иностранным вмешательством в дела Белоруссии, а Лукашенко через Путина попросил передать Ангеле Меркель просьбу не лезть не в свои дела. Сама канцлер по итогам саммита заявила, что когда она звонила Лукашенко, он не взял трубку. Результаты выборов в Белоруссии Евросоюз не признает.

Массовые акции протеста, в том числе с жестоким их подавлением и избиением демонстрантов, начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов. По официальным итогам, Лукашенко набрал больше 80 процентов голосов. В стране начались забастовки, а соперник президента Светлана Тихановская созвала координационный совет оппозиции. Сама она сразу после выборов уехала в Литву.

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Комментарии (4)

Swift ..................
Предсказуемо, армию нужно чем-то занять, чтобы не до дурных мыслей было ....
Brit
Польша и Литва уже белорусам раздают свои паспорта направо и налево. И 16 марта планируют провести референдум в Гомельской губернии с вопросом вхождения Гомеля в состав Румынии.
Sadava
То есть, на всякий случай убрать войска подальше. Это же не карманный ОМОН ( или нацгвардия )
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