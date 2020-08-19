Лукашенко снова позвонил Путину. На этот раз передал просьбу к Меркель

Через российского президента Александр Лукашенко обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Он просит ее не вмешиваться.
Об этом 19 августа заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, сам президент не видит смысла звонить Меркель, так как «эффект от этого скорее будет отрицательным».
Это третий разговор Путина и Лукашенко за последние несколько дней. Белорусский лидер, отметила его пресс-служба, координирует с российским коллегой свои действия в рамках Союзного государства и ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности).
В Кремле отметили, что процесс обмена мнениями на фоне событий в Минске и других городах страны — это нормально.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена попытками внешнего вмешательства в дела республики, и выразил мнение, что европейские лидеры переживают не за демократию и права человека, а думают о геополитике.
Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются вторую неделю. Победа Лукашенко с более чем 80% голосов вызвала негодование у тех, кто голосовал за Светлану Тихановскую, первые два дня волнений проходили с ожесточенными стычками с силовиками, тысячи людей были задержаны, спустя несколько дней в заключении многие из них выходили избитыми. Вскоре митинги приобрели мирный характер и в минувшую субботу стали самыми массовыми за всю современную историю республики. Утром 19 августа в некоторых городах шествия и акции сопровождались задержаниями. Ряд предприятий начали забастовку.