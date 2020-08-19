Лукашенко снова позвонил Путину. На этот раз передал просьбу к Меркель

Через российского президента Александр Лукашенко обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Он просит ее не вмешиваться.



Об этом 19 августа заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, сам президент не видит смысла звонить Меркель, так как «эффект от этого скорее будет отрицательным».

Это третий разговор Путина и Лукашенко за последние несколько дней. Белорусский лидер, отметила его пресс-служба, координирует с российским коллегой свои действия в рамках Союзного государства и ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности).