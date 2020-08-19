Петербуржцы заметили под Поцелуевым мостом мешки с пескоцементной смесью и отошедшие каменные блоки. Горожане связывают увиденное с неудачной реставрацией моста. В СПб ГБУ «Мостотрест» «Фонтанке» 19 августа пояснили, что мешки будут удерживать кладку по периметру устоя объекта до капитального ремонта.

В «Мостотресте» рассказали, что в феврале 2017 года на левобережном устое Поцелуева моста зафиксировали вывалы блоков, из-за чего внутренняя кладка обнажилась. Однако разрушения не затрагивают кладку в зоне опирания арок и на их несущую способность не влияют.

«Устранение выявленных дефектов возможно только в рамках капитального ремонта. До капитального ремонта для предотвращения разрушения обнаженной бутовой кладки по периметру устоя были уложены мешки с цементно-песчаной смесью», - объяснили в ГБУ.



Сроки начала проведения капитального ремонта Поцелуева моста пока точно не обозначены. В адресной программе капитального ремонта искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов пока фигурируют лишь проектно-изыскательские работы. Для их выполнения в 2020 году предусмотрено 4,4 млн рублей.



Мешки с песком и цементом не в первый раз появляются у мостов и набережных Петербурга. Той же участи в 2019 году подверглась набережная канала Грибоедова. Зимой 2017 года та же операция проводилась на набережной Грибоедова у дома № 123, мешки замечали и у Аничкова моста на Фонтанке.

