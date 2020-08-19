На проспекте Независимости в Минске начали собираться протестующие. Здание МВД оцеплено, к КГБ подогнали автозаки
На проспекте Независимости в Минске возле здания МВД вечером 19 августа начали собираться протестующие. Об этом сообщает «Медиазона».
Силовики заранее оцепили здание МВД, возле КГБ неподалеку уже стоят автозаки. Tut.by сообщает, что мимо протестующих проехала колонна машин с государственными флагами. Ее проводили криками «Позор!».
Александр Лукашенко ранее сегодня потребовал от МВД «прекратить беспорядки» — в первую очередь, в Минске. Последние дни протесты в Белоруссии проходили без насилия со стороны силовиков, однако 19 августа утром нескольких человек задержали.
Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются вторую неделю. Победа Лукашенко с более чем 80% голосов вызвала негодование у тех, кто голосовал за Светлану Тихановскую, первые два дня волнений проходили с ожесточенными стычками с силовиками, тысячи людей были задержаны, после нескольких дней в заключении многие из них выходили избитыми. Вскоре митинги приобрели мирный характер и в минувшую субботу стали самыми массовыми за всю современную историю республики. Ряд предприятий начал забастовку.