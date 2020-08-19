Скандальную дверь в фасаде дома на Фонтанке заменили на деревянную. Ее уже исцарапали
Временная металлическая дверь, которая после планировки появилась в фасаде здания на улице Чайковского, 2/7 А, заменена на деревянную. Об этом «Фонтанке» 19 августа рассказал собственник помещений в доме Евгений Герасимов. В июне после сюжетов о появлении двери в фасаде Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В разговоре с «Фонтанкой» Герасимов отметил, что новая дверь полностью соответствует проекту приспособления квартиры для современного использования, который был согласован с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. «Она деревянная, выполнена строго по проекту, прошедшему все экспертизы и согласования», — подчеркнул архитектор.
Хотя деревянную дверь установили только два дня назад, на ее поверхности уже появились царапины.
Проект, прошедший согласования с КГИОП, предусматривает установку еще трех дверей в фасаде здания, выходящем на набережную Фонтанки. О реализации этих планов пока ничего не известно. «Будут ли собственники других помещений осуществлять эти планы и когда, я сказать не могу», — добавляет Герасимов.
Напомним, «Фонтанка» писала о неугодном проекте перепланировки в доме на Чайковского, 2/7А. Там появилась металлическая дверь, ведущая в квартиру архитектора Евгения Герасимова. Вход организовали, расширив окно. В июне дверью заинтересовался Следственный комитет и возбудил уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, однако позже это решение отменила прокуратура. Тем не менее СК проявил настойчивость. В конце июля стало известно, что уголовное дело снова возбуждено.