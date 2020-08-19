Временная металлическая дверь, которая после планировки появилась в фасаде здания на улице Чайковского, 2/7 А, заменена на деревянную. Об этом «Фонтанке» 19 августа рассказал собственник помещений в доме Евгений Герасимов. В июне после сюжетов о появлении двери в фасаде Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В разговоре с «Фонтанкой» Герасимов отметил, что новая дверь полностью соответствует проекту приспособления квартиры для современного использования, который был согласован с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. «Она деревянная, выполнена строго по проекту, прошедшему все экспертизы и согласования», — подчеркнул архитектор.