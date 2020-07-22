Дверь в фасаде исторического здания на набережной Фонтанки остается. Прокуратура посчитала, что возмущения главы СК недостаточно для уголовного дела

Постановление о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 25 июня вынес следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу. Этому предшествовало публичное заявление председателя СК РФ Александра Бастрыкина. 19 июня на сайте пресс-службы Следкома было опубликовано сообщение о том, что после появления в СМИ информации о перепланировке исторического фасада в Петербурге Бастрыкин поручил проверить законность и обоснованность проведенных работ, а также обстоятельства продажи жилплощади в историческом здании, которое имеет охранный статус. Как говорилось в сообщении, ГСУ СК РФ по Петербургу поручено дать «принципиально жесткую оценку в случае нарушения закона и доложить о принятом процессуальном решении».

Прокуратура Петербурга отменила постановление СК о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Речь идет о перепланировке фасада в здании по адресу: ул. Чайковского, 2/7 А, — ранее там появилась металлическая дверь, ведущая в квартиру архитектора Евгения Герасимова. Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, для возбуждения уголовного дела не оказалось оснований.

Однако 26 июня прокурор Центрального района Петр Забурко отменил постановление о возбуждении дела, поскольку счел его неправомерным, и потребовал дополнительной проверки. Решение основано на том, что все разрешительные документы на перепланировку фасада у собственника помещения — архитектора Евгения Герасимова — все-таки были. Отсутствовало лишь согласие на перепланировку фасада от остальных жильцов дома, но для возбуждения уголовного дела такого основания недостаточно. Материалы проверки на данный момент находятся в следственном комитете.



«Пока в нашем доме ни разу не удавалось провести общее собрание, — прокомментировал Евгений Герасимов. — Накопилось много проблем, которые нужно обсудить, но в нашем доме нет ТСЖ — жители не хотят брать на себя ответственность. Безусловно, после окончания пандемии я продолжу общение с собственниками, будем снова пытаться провести общее собрание».



В разговоре с «Фонтанкой» Герасимов еще раз подчеркнул, что вызвавшая недоумение местных жителей металлическая дверь — это временное решение. В дальнейшем на ее месте появится дверь из древесины хвойных пород, ее цвет будет соответствовать окраске остальных дверных и оконных заполнений здания. «Я специально дождался окончания отопительного сезона, чтобы провести подготовительные работы и доставить как можно меньше проблем соседям», — отметил Герасимов и добавил, что перед установкой двери обсуждал проект со всеми крупными собственниками помещений флигеля, в котором находится его квартира. По его словам, претензий к проекту ни у кого не возникло.

