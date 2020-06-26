СК возбудил дело после сюжетов о появлении двери в фасаде дома на набережной Фонтанки. Автор нового дома Смольного уверяет, что все согласовано КГИОП

Уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации возбудило ГСУ СК РФ по Петербургу в отношении неустановленного лица. Оно, как сообщает ведомство 26 июня, провело перепланировку фасада «Придворно-прачечного дома с придворно-прачечным заведением» и «Нового придворно-служительского дома», выходящего на набережную реки Фонтанки, а именно «работы по устройству входа в одну из квартир указанного дома путем разборки подоконной части в левой боковой распаковке первого этажа».

Как следует из релиза, дело возбуждено после проверки по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. Он в начале недели увидел в СМИ сюжеты с жалобами жителей Петербурга на появившуюся в фасаде дома металлическую дверь и потребовал разобраться с непорядком.

По данным «Фонтанки», «неустановленным лицом», а точнее, собственником квартиры является глава архитектурного бюро «Герасимов и партнеры» — Евгений Герасимов. В разговоре с нашим изданием он сообщил, что не слышал о возбуждении дела, и уточнил, что дверь в историческом здании появилась после всех согласований с КГИОП. Металлическая она временно — в ближайшее время её заменят деревянной, резной, что будет меньше выбиваться из общего стиля здания. Сам архитектор в квартире сейчас не живет. Согласно данным с сайтов по продаже недвижимости, помещение готово к смене владельца. Заявленная стоимость на начало июня была 600 млн рублей.



В КГИОП «Фонтанке» подтвердили, что проект приспособления для современного использования квартиры в указанном доме в 2019 году получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, выполненной ООО «ГК Строй-Эксперт».

