Более 40 ДТП с велосипедистами произошло в Петербурге и Ленобласти за август
Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области обеспокоилась количеством ДТП с велосипедистами. С начала августа 2020 года на дорогах регионов их произошло более 40, в том числе с погибшими.
Как сообщает 19 августа отдел пропаганды УГИБДД, за прошедшие дни августа на территории Петербурга и Ленобласти зафиксировали 44 ДТП с участием велосипедистов. В них погибли два человека, в том числе ребенок. Травмы получили 43 человека, среди них 9 детей.
Только за 17 августа произошло 6 наездов на велосипедистов, причем в пяти случаях — из-за нарушений ПДД велосипедистами. В основном это несоблюдение очередности проезда и пересечение проезжей части по пешеходному переходу.
В ГИБДД напоминают, что соблюдение правил езды на велосипеде позволит сохранить жизнь и здоровье. Велосипед должен быть исправен, маневры и жесты — предсказуемы и понятны другим участникам движения. Не стоит забывать про экипировку: велошлем, наколенники, налокотники, а в темное время суток или при плохой видимости — световозвращатели.
Согласно ПДД, велосипедисты старше 14 лет должны ехать по велосипедной или велопешеходной дорожкам либо полосе для велосипедистов, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части. Велосипедисты младше 14 лет не имеют права выезжать на проезжую часть. Если езда на велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или мешает другим, велосипедист должен спешиться. Пересекать дорогу по пешеходным переходам на велосипеде запрещено.