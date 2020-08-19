Более 40 ДТП с велосипедистами произошло в Петербурге и Ленобласти за август

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области обеспокоилась количеством ДТП с велосипедистами. С начала августа 2020 года на дорогах регионов их произошло более 40, в том числе с погибшими.



Как сообщает 19 августа отдел пропаганды УГИБДД, за прошедшие дни августа на территории Петербурга и Ленобласти зафиксировали 44 ДТП с участием велосипедистов. В них погибли два человека, в том числе ребенок. Травмы получили 43 человека, среди них 9 детей.

Только за 17 августа произошло 6 наездов на велосипедистов, причем в пяти случаях — из-за нарушений ПДД велосипедистами. В основном это несоблюдение очередности проезда и пересечение проезжей части по пешеходному переходу.