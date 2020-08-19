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19.08.2020 17:37
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Более 40 ДТП с велосипедистами произошло в Петербурге и Ленобласти за август

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области обеспокоилась количеством ДТП с велосипедистами. С начала августа 2020 года на дорогах регионов их произошло более 40, в том числе с погибшими.

Как сообщает 19 августа отдел пропаганды УГИБДД, за прошедшие дни августа на территории Петербурга и Ленобласти зафиксировали 44 ДТП с участием велосипедистов. В них погибли два человека, в том числе ребенок. Травмы получили 43 человека, среди них 9 детей.

Только за 17 августа произошло 6 наездов на велосипедистов, причем в пяти случаях — из-за нарушений ПДД велосипедистами. В основном это несоблюдение очередности проезда и пересечение проезжей части по пешеходному переходу.

В ГИБДД напоминают, что соблюдение правил езды на велосипеде позволит сохранить жизнь и здоровье. Велосипед должен быть исправен, маневры и жесты — предсказуемы и понятны другим участникам движения. Не стоит забывать про экипировку: велошлем, наколенники, налокотники, а в темное время суток или при плохой видимости — световозвращатели.

Согласно ПДД, велосипедисты старше 14 лет должны ехать по велосипедной или велопешеходной дорожкам либо полосе для велосипедистов, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части. Велосипедисты младше 14 лет не имеют права выезжать на проезжую часть. Если езда на велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или мешает другим, велосипедист должен спешиться. Пересекать дорогу по пешеходным переходам на велосипеде запрещено.

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Комментарии (15)

Или просто полосу дороги, прилегающую к тротуару выделить под велодорожки.
vtrif123
У Вас стаж вождения слишком большой. В те времена когда вы получали права велосипедистам можно было ездить только прямо и направо не далее метра от края проезжей части. Сейчас в ПДД этого нет.
Нужна сеть велодорог во всём городе.
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