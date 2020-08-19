Крупных частных нефтетрейдеров могут оштрафовать на 15% от оборота. ФАС уличила их в картельном сговоре

Крупные нефтетрейдеры АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл» могут быть оштрафованы до 15% с оборота. Об этом 19 августа сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цариковский.

Ранее антимонопольное ведомство признало эти компании виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Это первое в России завершенное антимонопольное дело о картеле на бирже, подчеркивают в ФАС.

По словам Цариковского, действия трейдеров в 2018 году повлияли на рост цен на нефтепродукты на бирже и могли привести к росту цен на нефтепродукты в рамках всей страны, так как цены на бирже имеют индикативный характер для рынка.