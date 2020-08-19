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19.08.2020 16:01
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Крупных частных нефтетрейдеров могут оштрафовать на 15% от оборота. ФАС уличила их в картельном сговоре

Крупные нефтетрейдеры АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл» могут быть оштрафованы до 15% с оборота. Об этом 19 августа сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цариковский.

Ранее антимонопольное ведомство признало эти компании виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Это первое в России завершенное антимонопольное дело о картеле на бирже, подчеркивают в ФАС.

По словам Цариковского, действия трейдеров в 2018 году повлияли на рост цен на нефтепродукты на бирже и могли привести к росту цен на нефтепродукты в рамках всей страны, так как цены на бирже имеют индикативный характер для рынка.

Оборотный штраф может достигнуть сотен миллионов рублей. Кроме того, в отношении компаний расследуется уголовное дело по факту картеля и манипуляции ценами на бензин.

В ФАС считают, что это дело должно стать прецедентом: конкурентам нельзя договариваться о повышении цен не только на розничных рынках, но и на бирже.

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Комментарии (3)

firma
Чего ж не написали кто хочет купить этих трейдеров?
McGillavry
А лучше применить к ним высшую меру социальной защиты, которую к подобным барыгам и спекулянтам применяли с советское время.
Barmaley_5e4d0211d3423
А кто потребителям вернёт деньги за переплату за бензин за всё это время?
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