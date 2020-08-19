Автомобиль полиции попал в ДТП в Невском районе Петербурга. Авария перегородила дорогу электротранспорту.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 19 августа на проспекте Обуховской Обороны, неподалеку от станции метро «Пролетарская», столкнулись KIA и LADA Priora УМВД по Невскому району. Судя по фото, полицейские ехали по главной дороге, а водитель «КИА» выезжал налево на проспект со второстепенной Ново-Александровской улицы.

Серьезных повреждений у машин не видно. Однако ДТП произошло на трамвайных путях, из-за чего трамваи встали.