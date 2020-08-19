Пробка образовалась на въезде в Петербург утром 19 августа. Её причина — грузовик с землей, который ехал в сторону области.



О ДТП «Фонтанке» сообщают читатели. По их информации, на Приморском шоссе в районе ТРК «Меркурий» около 9 утра грузовик, который двигался в сторону выезда из Петербурга, опрокинулся. Земля, которую он перевозил, засыпала одну из полос встречного движения.