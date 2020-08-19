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19.08.2020 09:50
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На Приморском шоссе опрокинулся грузовик в землей. Движение в сторону центра Петербурга встало

Пробка образовалась на въезде в Петербург утром 19 августа. Её причина — грузовик с землей, который ехал в сторону области.

О ДТП «Фонтанке» сообщают читатели. По их информации, на Приморском шоссе в районе ТРК «Меркурий» около 9 утра грузовик, который двигался в сторону выезда из Петербурга, опрокинулся. Земля, которую он перевозил, засыпала одну из полос встречного движения.

Фото: читатель "Фонтанки" Алла

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области нашему изданию подтвердили факт инцидента, отметив, что в указанном месте отмечается затруднение в движении транспорта в сторону центра.

Фото: читатель "Фонтанки" Алла

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