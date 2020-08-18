«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями. Этого не будет». МВД Белоруссии обратилось к народу

«В многочисленных призывах и обращениях администраторы ряда телеграм-каналов (и, к сожалению, отдельные политические фигуры) требуют сложить полномочия сотрудников органов внутренних дел, не желающих «выступать против своего народа». Однако на фоне лозунгов «милиция с народом» эти люди сами же прикладывают все усилия к обратному», — говорится в тексте. Министерство указало, что разделяет ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам, но задается вопросом, должны ли правоохранители просить прощения за то, что несут службу и делают свою работу.

Министерство внутренних дел Белоруссии обратилось к гражданам республики и заявило, что не осуждает стремление соотечественников к мирным и позитивным переменам. Но подчеркнуло, что сотрудники не станут складывать полномочия и присоединяться к протестующим. Обращение опубликовано в телеграм-канале ведомства 18 августа.

«Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — пообещали авторы обращения.



«Если вся милиция сегодня снимет погоны, кто будет защищать этих белорусов, пока другая их часть выражает свое мнение на улицах?» — спрашивают в МВД и отмечают, что милиционеры «не «режим», а часть общества» и обязаны нести службу.



В финале обращения граждан Белоруссии призвали не поддаваться на провокации и призывы к насилию в отношении правоохранителей.



Президент Александр Лукашенко наградил более трехсот сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии медалями «За безупречную службу». В списке начальники, их помощники, сотрудники изоляторов и водители.



Указ был подписан вскоре после президентских выборов, по результатам которых Лукашенко, по официальным данным, победил более чем с 80 процентами голосов. Итоги вызвали массовую волну протестов, которая не утихает вторую неделю. Всего, по официальным данным МВД республики, с 10 по 12 августа было задержано около 7 тысяч человек.

