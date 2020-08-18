Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции «попыткой захвата власти». «Из бывших «прикорытников», как они их называют»
Александр Лукашенко считает создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти «со всеми вытекающими последствиями». Об этом он заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности, передает БелТА.
«Новый элемент — это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры: «Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, у властей «достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы». Состав совета Лукашенко оценил следующим образом: «Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список».
Как сообщалось ранее, в предварительный список участников координационного совета вошли 35 человек: лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии.