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17.08.2020 20:43
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Белорусская оппозиция назвала предварительный состав координационного совета по «транзиту власти»

Белорусская оппозиция 17 августа опубликовала предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти. Его опубликовала в Facebook доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

В списке 35 человек. Среди них сама Ковалькова, лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии.

Фрагмент поста&nbsp;Ольги Ковальковой. Скриншот из в Facebook
Фрагмент поста Ольги Ковальковой. Скриншот из в Facebook

По словам Ковальковой, список не окончательный и будет расширяться. Заявку в координационный совет направили «сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов», отметила она. «Основной состав координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ», — пообещала Ковалькова.

«Возглавляет его [координационный совет] Светлана Алексиевич. Создается он для очень простой работы: добиться ухода Александр Лукашенко, мирно передать власть победившему народу и обеспечить стабильность в стране на время этого перехода, — рассказала Daily Storm пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. — Других целей у координационного совета нет. Он будет работать до тех пор, пока не будет выполнена главная цель — мирная передача власти».

Проводить параллели с российским координационным советом оппозиции нельзя, подчеркнула Красулина. Если российские оппозиционеры, по её словам, использовали свой координационный совет для выдвижения определенных требований властям, то белорусская структура нужна для прямого транзита власти.

В субботу юрист объединенного штаба Тихановской Максим Знак сообщил о том, что оппозиция приступает к формированию Координационного совета для трансфера власти в стране. По его словам, совет не ставит перед собой политических целей. «Мы только обсуждаем создание безопасных условий для трансфера власти, хотим наметить процесс того, что белорусское общество хочет. Оно это показало».

Фрагмент поста&nbsp;Ольги Ковальковой. Скриншот из в Facebook
Фрагмент поста Ольги Ковальковой. Скриншот из в Facebook

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. Оппозиция заявляет, что она не признает результаты выборов, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко, и считает Светлану Тихановскую избранным президентом на переходный до новых выборов период.

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Комментарии (5)

Ифка
После любого насильственного переворота идет реакция. ох наплачутся
Pilat
Они еще забыли роту снайперов указать, которые сейчас едут в Минск.
Нужны сакральные жертвы.
Нужна новая небесная сотня.
Бацька конечно уже проиграл.
260928241
С Фонтанки - никого.
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