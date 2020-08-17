В списке 35 человек. Среди них сама Ковалькова, лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии.

Белорусская оппозиция 17 августа опубликовала предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти. Его опубликовала в Facebook доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

По словам Ковальковой, список не окончательный и будет расширяться. Заявку в координационный совет направили «сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов», отметила она. «Основной состав координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ», — пообещала Ковалькова.

«Возглавляет его [координационный совет] Светлана Алексиевич. Создается он для очень простой работы: добиться ухода Александр Лукашенко, мирно передать власть победившему народу и обеспечить стабильность в стране на время этого перехода, — рассказала Daily Storm пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. — Других целей у координационного совета нет. Он будет работать до тех пор, пока не будет выполнена главная цель — мирная передача власти».

Проводить параллели с российским координационным советом оппозиции нельзя, подчеркнула Красулина. Если российские оппозиционеры, по её словам, использовали свой координационный совет для выдвижения определенных требований властям, то белорусская структура нужна для прямого транзита власти.