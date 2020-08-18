Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines могут начать круизы из Петербурга по Балтике в 2021 году
Крупнейшие круизные операторы Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines могут начать круизы по Балтике со стартом в Петербурге в 2021 году. Об этом «Фонтанке» 18 августа сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
«Сейчас от них есть заявки на стандартные судозаходы на следующий год. Мы их подтвердили. Дальше они формируют своё расписание, решают, где им лучше и интереснее сажать пассажиров, потом делают коммерческие пакеты для своих клиентов», — сказал он.
Если компаниям понадобится дополнительное время нахождения судов, город их поддержит. «Старт и финиш круиза из порта продлевают время пребывания в городе старта круиза, повышают средний чек, загружают инфраструктуру. Круизные пассажиры — по определению очень платежеспособные туристы, инфраструктура «Морского фасада» вполне подходит для этого», — пояснил он.
По информации телеграм-канала «Как проехать в Петербурге», о старте продаж круизов из Петербурга в 2021 году Royal Caribbean может объявить уже на этой неделе. Речь будет идти о двух программах — на четыре ночи с заходами в Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки, а также на 12 дней с заходами в Таллин, Копенгаген, Орхус, Скаген, Осло, Кристиансанн, Ставангер, Амстердам (или Эймейден). На сайте Royal Caribbean информация о старте продаж пока не появилась. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу компании.
По словам Сергея Корнеева, такие круизы будут рассчитаны не только на россиян, но и на иностранцев. Один из вариантов — разрешить паромным и круизным туристам, которые сейчас имеют право находиться в Петербурге 72 часа без визы, прибывать для посадки на круиз иными видами транспорта. Другой вариант — разрешить совершать круизы туристам, которые приедут в Петербург по электронным визам.
Электронная виза для посещения Петербурга и Ленобласти начала действовать осенью 2019 года. В июне 2020-го президент РФ Владимир Путин подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.