Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines могут начать круизы из Петербурга по Балтике в 2021 году

Крупнейшие круизные операторы Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines могут начать круизы по Балтике со стартом в Петербурге в 2021 году. Об этом «Фонтанке» 18 августа сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.



«Сейчас от них есть заявки на стандартные судозаходы на следующий год. Мы их подтвердили. Дальше они формируют своё расписание, решают, где им лучше и интереснее сажать пассажиров, потом делают коммерческие пакеты для своих клиентов», — сказал он.



Если компаниям понадобится дополнительное время нахождения судов, город их поддержит. «Старт и финиш круиза из порта продлевают время пребывания в городе старта круиза, повышают средний чек, загружают инфраструктуру. Круизные пассажиры — по определению очень платежеспособные туристы, инфраструктура «Морского фасада» вполне подходит для этого», — пояснил он.

