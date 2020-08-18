Макрон второй раз за неделю позвонил Путину по поводу Белоруссии. В Кремле призвали не давить на белорусское руководство

Французский президент позвонил своему российскому коллеге второй раз за неделю, чтобы обменяться мнениями о событиях в Белоруссии.



«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — сообщается 18 августа на сайте Кремля.

Стороны согласились с необходимостью скорейшего урегулирования возникших проблем.

Макрон уже звонил Путину по поводу Белоруссии 12 августа. Также эта тема поднималась на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.