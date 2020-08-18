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18.08.2020 15:07
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Макрон второй раз за неделю позвонил Путину по поводу Белоруссии. В Кремле призвали не давить на белорусское руководство

Французский президент позвонил своему российскому коллеге второй раз за неделю, чтобы обменяться мнениями о событиях в Белоруссии.

«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — сообщается 18 августа на сайте Кремля.

Стороны согласились с необходимостью скорейшего урегулирования возникших проблем.

Макрон уже звонил Путину по поводу Белоруссии 12 августа. Также эта тема поднималась на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Западные страны осудили насилие при подавлении протестов, а лидеры Великобритании и Германии пригрозили Лукашенко санкциями.

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Комментарии (3)

virtvid
В кремле хотят давить сами, консультируясь с китаем
baddancer
Генсек ООН призвал власти Беларуси услышать "обеспокоенности народа".
Сам генсек предпочитает работать с бананами в ушах и вынимать их оттуда в очень избирательных случаях.
Smirnoff
Засуетились вассалы, хозяин отмашку дал
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