Ловрен: Салах еще молод для «Зенита», но скоро приедет сюда

Защитник футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен оценил шансы перейти в петербургскую команду Мохаммеда Салаха, своего бывшего партнера по «Ливерпулю» и одного из лучших футболистов мира. В интервью сайту Sport24 во вторник, 18 августа, Ловрен подчеркнул, что через пару лет это вполне возможно.



«Думаю, что он все еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — подчеркнул Ловрен.

