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18.08.2020 14:04
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Ловрен: Салах еще молод для «Зенита», но скоро приедет сюда

Защитник футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен оценил шансы перейти в петербургскую команду Мохаммеда Салаха, своего бывшего партнера по «Ливерпулю» и одного из лучших футболистов мира. В интервью сайту Sport24 во вторник, 18 августа, Ловрен подчеркнул, что через пару лет это вполне возможно.

«Думаю, что он все еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — подчеркнул Ловрен.

Деян Ловрен подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. По неофициальным данным, его зарплата в петербургском клубе составит 2,5 млн евро. В составе «Ливерпуля», за который он выступал до этого, Ловрен выиграл Лигу чемпионов (2019) и стал чемпионом Англии (2020). Кроме того, в составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира — 2018, который проходил в России.

Подробнее о крепкой дружбе Ловрена с Салахом (и многих других неожиданных деталях карьеры новичка «Зенита») читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

тат2007amg
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armigga
Предлагаю переименовать российскую премьер лигу в лигу уставших звезд.
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